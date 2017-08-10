США ввели новые санкции против венесуэльских чиновников

В санкционный список попал брат покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против еще восьми венесуэльских чиновников в связи с их участием в создании нового законодательного органа, расширяющего полномочия президента Николаса Мадуро.
Министерство финансов США объявило о санкциях в среду.
Речь идет о замораживании активов чиновников, среди которых брат покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Попавшие в санкционный список лица не смогут въехать в США, а американцам запрещено вступать с ними в деловые контакты.
Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что «незаконный» орган власти Венесуэлы служит для ужесточения контроля Мадуро над страной.
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