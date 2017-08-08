Reuters: США готовят новые санкции против Венесуэлы

Администрация президента Дональда Трампа готовит санкции против еще одной группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом Николасом Мадуро в ответ на создание нового органа власти, стоящего над парламентом.

Об этом сообщили американские чиновники.

Санкции предполагают замораживание активов этих лиц в США, запрет на въезд в США и запрет американцам на ведение бизнеса с ними. Один представитель администрации сообщил Reuters, что о санкциях может быть объявлено уже на этой неделе.

Вероятно, санкционный список будет довольно обширным, но окончательного решения по его составу и времени, когда о нем объявят, пока не принято, сообщили два чиновника на условиях анонимности.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против самого Мадуро. В конце июля санкции были введены против 13 граждан Венесуэлы.

Ожидается, что новые санкции не затронут жизненно важный для Венесуэлы нефтяной сектор. Такие санкции считаются самыми жесткими из возможных, и, по данным источников Reuters, все еще рассматриваются.