Американские и российские генералы провели встречу по Сирии

Американские и российские генералы на этой неделе провели встречу, нацеленную на предотвращение случайных столкновений в процессе борьбы с боевиками «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщило в четверг военное руководство США.

«Они провели личную дискуссию, с картами и графическими материалами», – сказал официальный представитель международной коалиции в Багдаде полковник армии США Райан Диллон. По его словам, это первая встреча подобного рода.

Говоривший на условиях анонимности представитель вооруженных сил США рассказал Reuters, что среди участников встречи были как американские, так и российские генералы.