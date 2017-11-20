Посольство США в РФ может вскоре возобновить визовые собеседования в трех российских городах

Визовые собеседования возобновятся в консульствах США в трех российских городах, сообщило в понедельник информагентство ТАСС со ссылкой на посла США в РФ Джона Хантсмана.

По его словам, собеседования в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке могут быть возобновлены «в ближайшее время».

«Мы стараемся сделать все возможное, и я надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы сможем более эффективно выдавать визы», – цитирует заявление посла ТАСС. Он также заявил, что пытается восстановить доверие в российско-американских отношениях, несмотря на то, что Вашингтон продолжает санкции в отношении российских граждан и компаний в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

Все консульства в России и посольство в Москве возобновили обработку заявок на визы, не требующих собеседования, с 1 сентября. В эту группу попадают дети в возрасте до 13 лет, люди старше 80 лет и обладатели виз, срок действия которых истек в течение прошлого года.

Однако в связи с нехваткой кадров в консульствах после распоряжения России о сокращении штата американских дипмиссий процесс выдачи виз, требующих собеседования, резко замедлился.

В августе США ограничили визовые услуги в России после того, как Москва потребовала сократить дипломатический штат на 755 человек. Под сокращение попали многие российские граждане, работающие в консульствах. Москва выступила с таким требованием после того, как экс-президент Обама выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл два объекта российской дипломатической собственности в США в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.