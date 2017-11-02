Консульства США в РФ возобновили выдачу виз

Все американские консульства в России возобновили выдачу виз, временно приостановленную в конце августа этого года. Правда, пока диппредставительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут оформлять въездные документы в США только тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование с сотрудниками консульской службы.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон пояснила российским СМИ, что пока работа диппредставительств «возобновлена в ограниченом объеме». Документы могут оформить заявители, которые ранее уже получали американскую визу и собираются возобновить ее, а также те, у кого с момента истечения срока предыдущей визы в США прошло не более года.

В конце августа этого года посольство США в РФ объявило о временном прекращении работы консульских предствительств в Санкт-Петербурге, Екаберинбурге и Владивостоке. Главной причиной было названо решение российских властей о сокращении численности дипмиссии до 455 человек. Результатом этого решения стало значительное увеличение сроков оформления неиммиграционных виз. Так, например, сейчас в Москве средний срок оформления визы составляет 85 рабочих дней, вместо 3-4, как это было летом этого года.