США и Россия спорят в ООН о типе северокорейской ракеты

США и Россия развернули в Совете Безопасности ООН разнонаправленные кампании, споря о типе баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей ранее в этом месяце.

Эти кампании идут на фоне попыток США ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с ракетным испытанием.

Как сообщили дипломаты, посол США в ООН Никки Хейли в понедельник ознакомила своих коллег по Совету Безопасности с данными разведки, чтобы убедить их, что речь идет о запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

На брифинге присутствовали представители России и Китая, который является союзником Северной Кореи.

Работающие в ООН дипломаты сообщили, что Россия предложила российским и американским военным экспертам обменяться информацией о запуске.

Брифингу предшествовало краткое письмо и диаграмма, направленные Россией Совету Безопасности ООН, с которыми ознакомились журналисты Reuters. В письме говорилось, что, по данным российских радаров, ракета, запущенная 4 июля, была ракетой средней дальности.

Утверждения России о том, что Северная Корея не запускала МБР, мешают усилиям Вашингтона в Совете Безопасности, направленным на ужесточение санкций против Северной Кореи.

Обычно Совет Безопасности выпускал заявления с осуждением запусков северокорейских ракет средней дальности. Дипломаты утверждают, что Китай и Россия готовы пойти на возможное усиление санкций только в случае запуска ракеты большой дальности или ядерного испытания.

Две недели назад США передали Китаю проект резолюции об ужесточении санкций против Северной Кореи в связи с запуском ракеты 4 июля. Хейли хотела провести голосование в ближайшие недели, но дипломат ООН, выступая на условиях анонимности, охарактеризовал переговоры США с Китаем, как «медленные».