В Конгрессе призывают Белый дом предоставить Украине летальную военную помощь

США глубоко обеспокоены тревожной тенденцией насилия и жестокости со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов в восточной Украине по отношению к безоружным гражданским лицам – сотрудникам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт. Участники мониторинговой миссии неоднократно подвергались угрозам, насилию и попадали под обстрел.

"Эти инциденты – часть более масштабных усилий, направленных на то, чтобы помешать международному сообществу узнать о происходящем на востоке Украины. Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы прекратить эту кампанию устрашения, а также выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить свободный и беспрепятственный доступ сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Представитель Госдепартамента отметила, что для прекращения человеческих страданий и достижения прогресса по выполнению Минских соглашений срочно необходимо обеспечить долгосрочное и стабильное прекращение огня.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей в ежегодном законопроекте об оборонном бюджете внес ряд предложений по противодействию угрозам со стороны России, порекомендовав, в числе прочего, использовать для этого средства из национального военного фонда.

Об этом рассказал в четверг журналистам конгрессмен-республиканец от штата Техас Мак Торнберри. В версии Палаты представителей Закон о полномочиях в области национальной обороны предусматривает перевод средств из фонда Зарубежных чрезвычайных операций в базовый бюджет с целью использования в рамках Европейской инициативы сдерживания. Она разработана для предоставления помощи вооруженным силам европейских союзников, обеспокоенных российской агрессией.

"Законопроект по-прежнему включает военную помощь Украине и призывает администрацию предоставить ей летальную помощь, чтобы Украина смогла защитить себя перед лицом агрессии с востока", - заявил конгрессмен США Мак Торнберри.

В прошлом месяце Госдеп в плане бюджета на следующий год предложил урезать финансовую помощь Украине более чем на треть. Согласно докладу, в 2016 финансовом году США выделили Украине более 667 миллионов долларов. В 2018 внешнеполитическое ведомство США предложило ограничиться выплатами в размере 203 миллионов долларов.