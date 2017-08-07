Тиллерсон: российское вмешательство на выборах породило «серьезное недоверие»

ВАШИНГТОН – Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в понедельник, что российское вмешательство в президентские выборы в США в прошлом году породило «серьезное недоверие», и что он и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили «огромную работу», которую нужно проделать в рамках американо-российских отношений.

Главы дипломатических ведомств двух стран провели переговоры на полях регионального форума на Филиппинах, во время которых, по словам Тиллерсона, он заявил Лаврову, что США до 1 сентября ответят на распоряжение России сократить на сотни человек дипломатический и другой персонал американского посольства и консульств в России.

«Я заявил министру иностранных дел, что мы не приняли решения о том, как мы будем реагировать на требование сократить дипломатический персонал», – сказал Тиллерсон.

Первая встреча после санкций

Это первая встреча представителей двух стран на высоком уровне после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы в связи с российским вмешательством в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

«Мы почувствовали готовность наших американских коллег продолжать диалог. Полагаю, что альтернативы этому просто не существует», – заявил Лавров по итогам переговоров.

Конгресс США поддержал санкции подавляющим большинством голосов. Президент Трамп, столкнувшись с перспективой преодоления вето законодателями, подписал закон, хотя и отметил, что он содержит «серьезные недостатки» и «явно неконституционные положения».

Экс-президент Барак Обама за несколько недель до ухода из Белого дома выдворил из страны 35 российских дипломатов и закрыл две российских резиденции в США после того, как американская разведка пришла к выводу, что президент России Владимир Путин лично направлял усилия по вмешательству в выборы.

Россия разъясняет вопрос о сокращении персонала

Тогда Москва не отреагировала на решение Обамы, но после одобрения новых санкций Кремль заявил, что США должны сократить персонал своего посольства и консульств в России на 755 человек. Многие из них – граждане России.

По словам Лаврова, он разъяснил, каким образом Москва намерена добиваться сокращений персонала американских дипмиссий, но не стал обсуждать эти детали публично.

Трамп пытается отмахнуться от расследований российского вмешательства в выборы, называя их «охотой на ведьм» и попытками демократов оправдать поражение их кандидата в президенты – бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Одновременно ведутся несколько расследований в Конгрессе. Кроме того, спецпрокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных для расследования возможного сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями российских интересов и возможного воспрепятствования правосудию со стороны Трампа при увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование до Мюллера.

Волкер приедет в Россию

Лавров также сообщил, что спецпредставитель США по переговорам о ситуации на востоке Украины Курт Волкер вскоре впервые посетит Москву.

По его словам, Волкер встретится со спецпредставителем России по Украине Владиславом Сурковым. В июле Волкер посетил восточные регионы Украины, где сепаратисты, пользующиеся поддержкой России, более трех лет сражаются с правительственными войсками. В ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек, а украинский Крым был аннексирован Россией.

В беседе с журналистами Тиллерсон сказал, что Россия демонстрирует «определенную готовность» начать обсуждение урегулирования кризиса в Украине. По его словам, у США и России есть серьезные разногласия, но было бы плохой идеей «обрывать все контакты по одному вопросу».