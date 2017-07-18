Дипломаты России и США обсудили «раздражители» в двусторонних отношениях

Высокопоставленные дипломаты США и России встретились в Госдепартаменте для обсуждения «раздражителей», осложняющих отношения между двумя странами.

После встречи представитель России заявил, что стороны «почти» урегулировали вопрос о российской дипломатической собственности. Американская сторона пока не подтвердила это.

Кремль настаивает на возвращении двух дипломатических резиденций, арестованных по решению Белого дома, чтобы наказать Москву за вмешательство в ход выборов в 2016 году.

Судьба резиденций в штатах Нью-Йорк и Мэриленд занимала важное место в повестке дня трехчасовой встречи в Вашингтоне заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шэннона.

Еще до того как Рябков прибыл на встречу вместе с российским послом Сергеем Кисляком, представители России выразили возмущение по поводу арестованной в декабре собственности и запрета российским дипломатам посещать загородные резиденции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что арест дипломатических зданий «категорическим образом противоречит международного праву».

Он добавил, что «считает некорректной постановку вопроса о каких-либо требованиях к Москве по вопросу о возврате ее дипломатической собственности в США».

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал арест собственности и выдвижение условий для ее возврата «грабежом среди бела дня», отметив, что «так люди себя не ведут приличные и воспитанные».

«Как это так – отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое – то мое, а что твое – то поделим"», – цитирует «Интерфакс» возмущенного главу российской дипломатии.

Когда Рябков покидал Госдепартамент в 17:45, один из журналистов, выкрикнул вопрос, удалось ли урегулировать вопрос о дипломатических «дачах».

«Почти, почти», – ответил Рябков, садясь в лимузин.

Проблема арестованных российских зданий в последние месяцы была источником нарастающей напряженности в ситуации, когда администрация Трампа стремится к улучшению отношений с Россией, несмотря на идущие расследования попыток Москвы вмешаться в президентские выборы в США.

Шэннон и Рябков должны были встретиться в Санкт-Петербурге в июне, но российская сторона внезапно отменила встречу, после того как Вашингтон внес еще 38 человек и организаций в санкционный список в связи с действиями России на востоке Украины.

Американо-российские отношения находятся на самом низком уровне со времен «холодной войны», и администрация Трампа считает, что сохранять их в таком состоянии опасно. Переговоры между высокопоставленными дипломатами направлены на восстановление доверия и создания условий для сотрудничества по более крупным вопросам, например, войне в Сирии.

У Вашингтона есть свой список требований. США хотят, чтобы Москва прекратила преследовать американских дипломатов и отменила запрет на усыновление российских детей американцами.

Но споры вокруг дипломатической собственности могут поставить под угрозу достижение более крупных целей. Лавров, который находился с визитом в Беларуси, сказал, что антироссийские настроения в США могут помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона по другим вопросам.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал понять, что США могут пойти на уступки в вопросе о возвращении резиденций, который обсуждался президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время их первой личной встречи на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге ранее в этом месяце.

Россия грозит принять ответные меры, если дачи не будут возвращены. Представители Кремля дали понять, что они могут арестовать здания, принадлежащие посольству США в Москве, или выслать десятки американских дипломатов в ответ на выдворение 35 российских «агентов разведки» Соединенными Штатами одновременно с арестом особняков в Мэриленде и Нью-Йорке.