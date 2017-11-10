AP: США и Россия близки к договоренности по Сирии

США и Россия близки к достижению договоренности по урегулированию ситуации в Сирии после победы над «Исламским государством».

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

Разнообразные группы сил в Сирии близятся к окончательной победе над ИГ, экстремистской группировкой, некогда контролировавшей значительную часть территории Ирака и Сирии.

По словам источников АР, обсуждаемая договоренность между Россией и США сфокусирована на трех элементах: предотвращении конфликтных ситуаций между американскими и российскими войсками, де-эскалация насилия в рамках гражданской войны и возобновление мирных переговоров при посредничестве ООН.

Соглашение также призвано развивать успехи в создании «зон де-эскалации» в Сирии, отмечает АР.

Кроме того, возможно продление мандата совместного «центра мониторинга», созданного в этом году в Аммане с целью отслеживания нарушений режима прекращения огня и других событий в стране, сообщает агентство.