AP: США и Россия близки к договоренности по Сирии

Агентство Associated Press сообщает, что обсуждаемая договоренность между Россией и США сфокусирована на трех элементах
США и Россия близки к достижению договоренности по урегулированию ситуации в Сирии после победы над «Исламским государством».
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники.
Разнообразные группы сил в Сирии близятся к окончательной победе над ИГ, экстремистской группировкой, некогда контролировавшей значительную часть территории Ирака и Сирии.
По словам источников АР, обсуждаемая договоренность между Россией и США сфокусирована на трех элементах: предотвращении конфликтных ситуаций между американскими и российскими войсками, де-эскалация насилия в рамках гражданской войны и возобновление мирных переговоров при посредничестве ООН.
Соглашение также призвано развивать успехи в создании «зон де-эскалации» в Сирии, отмечает АР.
Кроме того, возможно продление мандата совместного «центра мониторинга», созданного в этом году в Аммане с целью отслеживания нарушений режима прекращения огня и других событий в стране, сообщает агентство.
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