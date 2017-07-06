США готовятся обсудить с Россией ситуацию в Сирии

Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией совместные усилия по стабилизации ситуации в Сирии, включая создание бесполетной зоны. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Если две наши страны будут совместно работать над установлением стабильности, то это заложит основу для прогресса в вопросе политического будущего Сирии», - сказал Рекс Тиллерсон перед саммитом стран Большой двадцатки.