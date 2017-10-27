Российский санкционный список представлен Конгрессу США

Администрация Дональда Трампа передала Конгрессу США список связанных с Россией физических и юридических лиц, который будет использован при планировании новых санкций, призванных стать ответом на действия России в Восточной Европе и Сирии и вмешательство в президентские выборы в США.

Санкции будут введены в отношении находящихся в США и других странах лиц, которые активно сотрудничают с российскими компаниями, предупредив, что в скором времени такие сделки должны быть прекращены.

Критики, в том числе сенаторы Джон Маккейн, республиканец из Аризоны, и Бенджамин Кардин, демократ из Мэриленда, считают, что администрация недостаточно быстро приняла меры в отношении одного из главных противников страны в соответствии с законом, который был принят Конгрессом в июле и подписан президентом Трампом в августе.

По словам администрации, список, копия которого оказалась в распоряжении газеты New York Times, сам по себе не вводит санкции, но представляет собой правительственный перечень юридических и физических лиц, которые «являются частью или работают от имени оборонного и разведывательного секторов правительства Российской Федерации».

В списке оказались большинство представителей российского оборонного и разведывательного секторов.

В него вошли «Объединенная авиастроительная компания», которая производит пассажирские лайнеры «Сухой» и «Туполев», концерн «Калашников», производитель знаменитых автоматов, использующихся по всему миру, и «Рособоронэкспорт», главный государственный экспортер оружия в стране.

«Мы приняли закон. Они должны его приводить в исполнение, – заявил в четверг сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио перед тем, как законодатели получили список. – Они говорят, что им сложно выявить компании, на которые необходимо наложить санкции. Мой ответ – вводите санкции против тех, что вам уже известны, и продолжайте расширять список».

В совместном заявлении Маккейна и Кардина говорится, что «решение администрации – шаг в правильном направлении».

«Давая директивы по применению закона о санкциях, администрация медленно, но уверенно приводит в действие закон, принятый большинством голосов в Конгрессе этим летом, – говорится в заявлении. – Конгресс продолжит контролировать каждый шаг, чтобы убедиться, что администрация следует закону как по форме, так и по существу».

Председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер заявил, что Конгресс «рассчитывает на тщательные и своевременные консультации, прежде чем будет завершен процесс полной имплементации».

Меры в отношении России были включены в пакет санкций, который был почти единогласно принят Сенатом и Палатой представителей и подписан Трампом в начале августа.

Законопроект о противодействии противникам Америки с помощью санкций, ставший законом 2 августа, в числе прочего предусматривает санкции в отношении России в связи с выводами американской разведки о том, что Москва вела хакерские и пропагандистские усилия с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года.

В Кремле эти обвинения неоднократно отвергали.

Закон призывает президента вводить санкции в отношении любых лиц, которые, по его мнению, были замешаны «в существенных деловых связях с лицами, которые являются частью или работают от имени оборонного и разведывательного секторов» российского правительства.

Закон предписывает Трампу выявить таких лиц к 1 октября, что администрация сделать не успела.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поручил Госдепартаменту заняться выявлением таких лиц, сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

По ее словам, Конгресс, деловые круги, союзников и партнеров уведомляют о том, что вскоре на сайте ведомства будут опубликованы соответствующие директивы, однако это вряд ли произойдет уже в четверг.

«Мы рассчитываем в скором времени разместить полный текст руководства на сайте state.gov… Еще идут разговоры об этом с Конгрессом, индустрией, союзниками и партнерами», – сказала Нойерт.

Ранее в четверг 20 конгрессменов-демократов, входящих в Комитет по международных делам, потребовали от президента США немедленно ввести новые санкции против России.

В письме, направленном главе Белого дома, члены Палаты представителей также потребовали объяснить, почему администрация до указанного срока – 1 октября – не представила Конгрессу свои предложения по новым жестким мерам против российских властей, как предусматривает принятый в июле этого года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Неспособность администрации ввести связанные с Россией санкции... игнорирует пожелания подавляющего большинства законодателей, представляющих обе партии, которые одобрили этот закон в Конгрессе, – говорится в письме. –Более того, это усиливает опасения по поводу связей Вашего предвыборного штаба и администрации с Россией».

Законодатели напомнили, что закон P.L.115-44 обязывает Белый дом в установленные сроки «предоставить Конгрессу детали» новых санкций.

«Этот срок прошел три недели назад, – подчеркнули в письме члены Конгресса. – Когда мы можем ожидать эту информацию? Почему Ваша администрация проигнорировала ясное требование закона, который вы подписали?»