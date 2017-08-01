От сокращения американской дипмиссии могут пострадать россияне

ВАШИНГТОН – Российские власти закрыли доступ американским дипломатам и членам их семей к резиденции для отдыха на окраине Москвы в рамках радикальных ответных мер, объявленных кремлевским лидером Владимиром Путиным.

В воскресенье президент России приказал сократить на 755 человек общий персонал американских дипломатических миссий в России, который составлял более 1200 человек. Решение Путина стало ответом на новые санкции США, введенные против Москвы за ее вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Это крупнейшее единовременное сокращение численности американских дипломатических учреждений в России.

Путин отметил, что в результате сокращения у России и США будет одинаковое количество персонала и дипломатов в Вашингтоне и Москве соответственно – 455 человек.

После того, как Путин объявил об ответных мерах, президент США Дональд Трамп хранит молчание. «В данный момент мы изучаем имеющиеся у нас варианты, и когда у нас будет что сказать, мы дадим вам знать», – сказала по этому поводу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Белый дом заявил, что Трамп намерен подписать закон о новой серии санкций, принятый Конгрессом на прошлой неделе, но пока он этого не сделал.

Госдепартамент США назвал распоряжение о сокращении количества американских дипломатов в России «достойным сожаления и ничем не оправданным шагом». Представитель ведомства сообщил, что американские власти оценивают возможный ответ Путину.

Эксперты считают, что посольство США в Москве будет и дальше выполнять жизненно важные функции, несмотря на массовые сокращения.

Бывший американский дипломат, а ныне сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер в беседе с «Голосом Америки» рассказал, что российская сторона может столкнуться с неожиданными последствиями ограничительных мер в отношении американской дипломатической миссии.

«Предположу, что сотни россиян теперь потеряют работу, – говорит он. – И если посмотреть на приоритетные функции посольства, то выдача виз имеет большое значение, но эта функция не столь важна, как другие. Поэтому предположу, что граждане России, которые захотят поехать в США, обнаружат, что процесс выдачи виз займет больше времени, чем обычно, из-за сокращения персонала в консульском отделе»

Пайфер был направлен на работу в посольство США в Москве в 1986 году, когда было несколько взаимных высылок американских и советских дипломатов. Позднее он работал в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне и был послом США в Украине в 1998-2000 годах.

Он вспоминает, что во время его работы в Москве американским сотрудникам миссии приходилось становиться «универсальными» работниками, если нанять вспомогательный персонал из русских было невозможно по политическим причинам.

«Поэтому пять-шесть дней в неделю я работал над своими обычными задачами, а именно контролем над вооружениями, – рассказывает он. – А на один день я становился водителем грузовика. Так работало посольство. На самом деле в посольстве царил невероятный дух. Мы хотели показать Советам, что подобные действия не смогут парализовать нашу работу».

Пайфер ожидает, что нынешние сотрудники американского посольства продемонстрируют такой же решительный настрой.