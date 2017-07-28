Новые санкции против России окончательно одобрены Конгрессом США

Конгресс США подавляющим большинством голосов окончательно одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России, поставив президента Дональда Трампа перед сложным выбором: избрать жесткую линию в отношениях с Москвой или наложить вето на законопроект, к негодованию собственной партии.

Законопроект практически полностью разбивает надежды Трампа на улучшение отношений с Москвой на фоне многочисленных расследований предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы, нацеленного на победу Трампа.

Российский президент Владимир Путин, неоднократно отвергавший выводы американской разведки о российском вмешательстве, пригрозил ответными мерами в случае принятия санкций.

Сенат в четверг 98 голосами против 2 поддержал законопроект, который также предусматривает санкции против Ирана и КНДР. Документ получил поддержку не только со стороны республиканцев, но и стороны демократов. В Палате представителей законопроект приняли 419 голосами против 3.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, один из наиболее активных сторонников жесткой линии в отношениях с Россией, перед голосованием заявил: «Соединенные Штаты Америки должны дать Владимиру Путину и всем прочим агрессорам четкий сигнал, что мы не потерпим нападок на нашу демократию».

«За последние восемь месяцев какую цену заплатила Россия за вмешательство в наши выборы? – спросил он. – Очень невысокую».

Российский раздел законопроекта включает санкции в отношении нескольких отраслей. Некоторые положения направлены против российского энергетического сектора: они вводят новые ограничения на американские инвестиции в российские компании.

Американским фирмам также будет запрещено участвовать в проектах по разведке энергоресурсов, если доля российских компаний в них составляет не менее 33 процентов.

Законопроект включает санкции против иностранных компаний, которые инвестируют или помогают разведке российских энергоресурсов, хотя президент может отказаться от их применения.

Законопроект дает администрации Трампа право вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей. Одним из таких проектов является «Северный поток – 2» – трубопровод для поставок природного газа в Европу, в строительстве которого участвуют германские компании.

В качестве уступки союзникам эти санкции не являются обязательными.

Теперь документ будет направлен в Белый дом, где, по словам анонимного источника в администрации, будет тщательно пересмотрен. «Но мы решительно поддерживаем санкции против всех трех стран», – добавил источник.

Другой представитель администрации уточнил, что может пройти несколько дней, прежде чем документ попадет на стол Трампа.

До последнего момента администрация отказывалась отвечать на вопросы о будущем нового санкционного пакета.

В интервью телеканалу CNN в четверг новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи сказал, что президент «может быть подпишет закон о санкциях в их нынешнем виде, или, возможно, использует право вето для того, чтобы договориться о еще более жестких санкциях в отношении России».

Однако глава сенатского комитета по международным отношениям сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, что это было бы серьезной ошибкой, и назвал заявление Скарамуччи «непродуманным».

По словам Коркера, если Трамп отвергнет законопроект, Конгресс сумеет обойти его вето.

«Я не могу представить, чтобы кто-то всерьез думал наложить вето на этот законопроект, – сказал Коркер. – Это плохо для любого президента, а большинство руководителей предпочитают не использовать вето там, где его преодолеют. Это показывает уменьшение их авторитета. Не думаю, что это хороший способ начать карьеру президента».

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что президент Трамп с неохотой подпишет закон о новых санкциях, учитывая высокий уровень их поддержки среди законодателей и желая избежать обвинений в мягкости по отношению к Москве.

Председатель комитета Палаты представителей по международным делам республиканский конгрессмен Эд Ройс заявил, что у Трампа практически нет выбора, поскольку поддержка законопроекта настолько широка, что членам Конгресса будет легко обойти президентское вето двумя третями голосов.

Однако, по крайней мере теоретически, у Трампа есть три варианта действий. Во-первых, он может подписать законопроект. Во-вторых, может не подписывать, но и не накладывать на него вето, и тогда законопроект автоматически станет законом по истечении 10 дней, не считая воскресений.

Если же он выберет третий вариант – вето – то Конгресс будет вынужден голосовать снова: чтобы обойти президентское вето, нужны голоса двух третей законодателей в обеих палатах.

Путин заявил в четверг во время визита в Финляндию, что Россия «ведет себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны».

Выступая на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё, Путин также упомянул прошлогодний указ экс-президента Обамы о конфискации российской дипломатической собственности в США и изгнании из страны 35 российских дипломатов.

«Новые санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права», – добавил Путин.