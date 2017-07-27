Сенаторы достигли соглашения по санкциям против России

Американские законодатели достигли соглашения, благодаря которому Сенат может уже на этой неделе одобрить законопроект о введении новых санкций против России, который запрещает президенту Дональду Трампу отменять санкции против Москвы без одобрения Конгресса.

«Я рад объявить, что мы достигли соглашения, которое позволит нам положить закон о санкциях на стол президенту», – заявил председатель комитета Сената по международным отношениям республиканец Боб Коркер в среду.

Он сообщил, что Сенат одобрит санкции против России и Ирана, которые изначально были одобрены в середине июня, а также санкции против Северной Кореи, предложенные Палатой представителей и включенные в законопроект, который был принят подавляющим большинством голосов Палаты представителей в среду.

До последнего соглашения некоторые сенаторы возражали против включения санкций против Северной Кореи, и создавалось впечатление, что законопроект о санкциях, принятие которого откладывалось с середины июня, застопорится до сентября.

Если Сенат одобрит законопроект, он будет направлен президенту Трампу, который может подписать его или наложить вето. Однако ожидается, что он соберет достаточную поддержку для преодоления вето Трампа.

Во вторник Палата представителей проголосовала за введение новых санкций против Москвы и ограничение возможностей Трампа по ослаблению любых санкций против России. Законопроект был принят 419 голосами «за» при 3 «против».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об ответных мерах будет принимать президент Владимир Путин после того, как документ приобретет силу закона.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что президент Трамп с неохотой подпишет закон о новых санкциях, учитывая высокий уровень их поддержки среди законодателей и желая избежать обвинений в мягкости по отношению к Москве.

Председатель комитета Палаты представителей по международным делам республиканский конгрессмен Эд Ройс заявил, что у Трампа практически нет выбора. 15 июня Сенат одобрил законопроект, не включавший санкции против Северной Кореи, 98 голосами «за» при 2 «против».

«Думаю, что президент подпишет его», – заявил Ройс, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

В Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов отреагировать «в течение нескольких дней», если посчитает, что новые санкции подрывают энергетическую безопасность блока.

Брюссель опасается, что новые санкции негативно отразятся на европейских компаниях и нефтегазовых проектах, от которых зависит Евросоюз.

Российский раздел законопроекта включает санкции в отношении нескольких отраслей. Некоторые положения направлены против российского энергетического сектора: они вводят новые ограничения на американские инвестиции в российские компании. Американским фирмам также будет запрещено участвовать в проектах по разведке энергоресурсов, если доля российских компаний в них составляет не менее 33 процентов.

Законопроект включает санкции против иностранных компаний, которые инвестируют или помогают разведке российских энергоресурсов, хотя президент может отказаться от их применения.

Законопроект дает администрации Трампа право вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей. Одним из таких проектов является «Северный поток – 2» – трубопровод для поставок природного газа в Европу, в строительстве которого участвуют германские компании.

В качестве уступки союзникам эти санкции не являются обязательными.