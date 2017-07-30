МИД РФ – об ответе Кремля на санкции: «рассматриваются разные варианты»

Выступая в воскресенье в программе «На этой неделе» на телеканале АВС, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил по поводу ответа Кремля на новые санкции против Москвы за ее вмешательство в прошлогодние президентские выборы: «Необходимость ответных мер назрела очень-очень давно».

По словам Рябкова, Москва располагает «очень широким инструментарием».

«Было бы нелепо с моей стороны рассуждать о том, что может или чего не может произойти, – продолжил он. – Но могу заверить вас, что рассматриваются разные варианты, уделяется внимание всевозможным вещам».

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подпишет законопроект, вводящий новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи. Эту инициативу поддержало подавляющее большинство законодателей.

Советники Трампа возражали против этого законопроекта из-за положения, которое позволяет Конгрессу в течение 30 дней проанализировать и заблокировать любые попытки президента Трампа смягчить санкции против России, в том числе – введенные экс-президентом Бараком Обамой в связи с российским вмешательством в ход выборов.

Поскольку законопроект получил практически единодушную поддержку в Конгрессе, Трамп столкнулся с вероятной перспективой преодоления вето, которое он может наложить.

В поддержку санкций проголосовали 98 сенаторов, и лишь двое высказались против. Рябков назвал голосование в Сенате «последней каплей» в процессе принятия «совершенно ненормального и неприемлемого закона».

В конце декабря, менее чем за месяц до ухода из Белого дома, Обама закрыл две российских дипломатических резиденции в США и выдворил 35 российских дипломатов. Москва не принимала ответных мер вплоть до прошлой недели, когда она закрыла два американских здания в России и потребовала, чтобы 745 американских дипломатов покинули страну до 1 сентября.

Американские политологи предполагали, что в попытке снизить напряженность в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Трамп отменит введенные Обамой санкции после прихода к власти, но этого не случилось.

Первые месяцы президентства Трампа прошли на фоне многочисленных расследований российского вмешательства на выборах, включая возможный сговор соратников Трампа с Москвой с целью помочь ему победить и возможное воспрепятствование правосудию со стороны Трампа при увольнении директора ФБР Джеймса Коми, чье ведомство возглавляло расследование действий России. Впоследствии расследование возглавил другой бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Москва отвергает выводы американской разведки о том, что Путин лично направлял вмешательство Москвы на выборах. Трамп пытается отмахнуться от расследований, называя их «охотой на ведьм» и попыткой демократов оправдать поражение своего кандидата, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Если американская сторона решит пойти в направлении дальнейшего ухудшения отношений, мы ответим, отреагируем соответственно, – заявил Рябков телеканалу АВС. – Мы предпримем зеркальные меры. Мы предпримем ответные меры. Но я хочу сказать: не делайте этого, это идет в ущерб интересам США».

«Я считаю, что есть несколько областей, в которых США и Россия могут и должны работать вместе на основе сотрудничества. Это нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, незаконная иммиграция, торговля людьми, изменения климата и другие», – сказал российский дипломат.

«Мы к этому готовы, мы протягиваем руку, мы надеемся, что кто-то с другой стороны, включая президента Трампа и других, увидят здесь шанс на другое направление развития событий», – добавил он.