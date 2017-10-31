Трамп раскритиковал бывшего помощника, сотрудничающего со следствием по российскому делу

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал бывшего советника по внешней политике Джорджа Пападопулоса, который, как стало известно накануне, сознался в даже ложных показаний федеральным агентам, но сотрудничает с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы.

Год назад Трамп назвал 30-летнего Пападопулоса, консультанта в сфере энергетики, «отличным парнем». Однако во вторник написал в своем «Твиттере»: «Мало кто знал молодого рядового волонтера по имени Джордж, который уже показал себя лжецом. Проверьте демократов!»

Трамп добавил: «Фейковые новости работают сверхурочно». Имеются в виду американские СМИ, активно освещающие новость о том, что в начале октября Пападопулос признал свою вину, а также предъявление обвинений бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его протеже Рику Гейтсу. Манафорт и Гейтс обвиняются в отмывании денег и заговоре против США в связи с их лоббистскими усилиями в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Как сказал адвокат Пола Манафорта, никакого сговора (между помощниками Трампа и Россией) не было, а упомянутые события происходили задолго до того, как он присоединился к предвыборному штабу», – написал Трамп в «Твиттере».

Он добавил: «Я надеюсь, что люди начнут фокусироваться на масштабных сокращениях налогов для бизнеса (рабочие места) и среднего класса (помимо коррумпированности демократов)!».

В изложении обстоятельств дела Пападопулоса спецпрокурор Мюллер рассказал о ряде электронных писем, которые тот отправлял высокопоставленным помощникам Трампа в разгар предвыборной кампании, рассказывая о своих попытках организовать встречу между приближенным Трампа и представителями российских властей, в том числе российским президентом Владимиром Путиным. Встреча так и не состоялась.

В заявлении не упоминаются имена помощников Трампа, с которыми Пападопулос переписывался о своих контактах с российскими интересами, однако, по данным газеты Washington Post, среди них были Манафорт, Гейтс, сопредседатель предвыборного штаба Сэм Кловис и Кори Левандовски, некоторое время возглавлявший предвыборную кампанию. Кловис назвал усилия Пападопулоса «отличной работой».

В документах также утверждается, что один из контактов Пападопулоса в апреле 2016 года сказал ему, что у России есть компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в формате «тысяч электронных писем».

В поле зрения Мюллера также оказался бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, в последние годы контактировавший с Россией и Турцией, до того, как на короткое время занял пост в Белом доме.

Кроме того, Мюллер выясняет, пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, когда уволил главу ФБР Джеймса Коми, который ранее возглавлял расследование по российскому делу, впоследствии порученное Мюллеру, несмотря на возражения Трампа.

В Белом доме заявляют, что Трамп не собирается увольнять Мюллера или помиловать кого-либо из своих помощников, которым были предъявлены обвинения.

Личный адвокат Трампа Джей Секулоу во вторник сказал в интервью ABC News: «Президент не говорил ни мне, ни кому-либо из тех, с кем я работаю, что намерен отстранить Роберта Мюллера от занимаемой должности».

По словам Мюллера, Манафорт скрывал свои активы на счетах на Кипре, островах Сент-Винсент и Гренадины и Сейшельских островах, а затем «тратил миллионы долларов на предметы роскоши» и «вел роскошный образ жизни в США».