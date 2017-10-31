Треть американцев могла видеть в Facebook контент российских агитаторов

По некоторым оценкам, порядка 126 миллионов американцев, примерно треть населения страны, получали поддерживаемый Россией контент через социальную сеть Facebook во время предвыборной кампании 2016 года.

Об этом говорится в подготовленных компанией показаниях, направленных в комитет Сената по вопросам судебной власти.

Подчеркивая, как широко может распространяться контент в социальных сетях, Facebook сообщил, что изначально около 29 миллионов американцев увидели в своих новостных лентах 80 тысяч постов со 120 фейковых страниц, поддерживаемых Россией.

Пользователи делились этими материалами, ставили «лайки», отслеживали авторов, и в результате аудитория материалов, подготовленных в рамках российской операции, могла увеличиться в три раза.

Показания главного юрисконсульта Facebook Колина Стретча были переданы в комитет Сената накануне слушаний во вторник, на которых выступят руководители Facebook, Google и Twitter.

Слушания проводятся в рамках расследования Конгресса об использовании Россией этих платформ в попытке повлиять на прошлогодние выборы президента США.

По оценкам Facebook, около половины из 250 миллионов американцев, имеющих право голоса, могли увидеть посты, размещенные с поддерживаемых Россией аккаунтов и опубликованные с января 2015 по август 2017 года.

Компания Twitter также сообщила, что поддерживаемые Россией субъекты играли более значительную роль, чем сообщалось ранее.

Два источника сообщили NBC News, что компания обнаружила 36746 автоматизированных аккаунтов, так называемых ботов, которые были связаны с Россией и действовали в период с 1 сентября по 15 ноября 2016 года. Аккаунты опубликовали 1,4 миллиона твитов, и их увидели 288 миллионов раз.

Согласно подготовленным показаниям, исполняющий обязанности главного юрисконсульта Twitter Шон Эдгетт намерен сообщить Конгрессу, что на долю этих «связанных с Россией автоматизированных аккаунтов приходится менее трех четвертей процента (0,74%) всех связанных с выборами твитов, опубликованных в тот период».

Twitter также обнаружил 2752 аккаунта, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», что гораздо больше 201 аккаунта, о которых компания сообщала ранее.

Компания закрыла все 2752 аккаунта и «предоставляет следователям комитета идентификационную информацию об этих аккаунтах».

Стретч в своих подготовленных показаниях стремится принизить значение такого охвата контентом, генерируемым аккаунтами, поддерживаемыми Россией.

«По нашим лучшим оценкам, примерно 126 миллионов человек могли увидеть одну из их публикаций в какой-то момент в течение этого двухлетнего периода, – говорится в подготовленных показаниях Стретча. – Это равно примерно 0,004 процента контента новостной ленты или примерно 1 публикация на 23 тысячи единиц контента».

Источник, знакомый с этим вопросом, прокомментировал эту информацию так: «Другими словами, если бы каждый из этих постов был рекламным роликом на телевидении, то вам нужно было бы смотреть телевизор 600 часов, чтобы увидеть что-то из [поддерживаемых Россией постов]».