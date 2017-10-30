Против Пола Манафорта выдвинуты обвинения

Против Пола Манафорта, некоторое время руководившего предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, в понедельник были выдвинуты обвинения в заговоре против США, отмывании денег и предоставлении ложной информации правительству в рамках лоббистской компании в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Обвинения против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках уголовного расследования по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.​ Это первые обвинения, выдвинутые Мюллером, с тех пор как он возглавил расследование в мае этого года, хотя они напрямую не связаны с выборами. Этот шаг знаменует резкий поворот в расследовании по российскому делу, которое бросило тень на первый год президентства Трампа.

И Манафорт, и Гейтс явились в ФБР по требованию властей и, как ожидается, позже предстанут перед федеральным судом.

Трамп неоднократно называл расследование Мюллера и расследования по тому же делу в различных комитетах Конгресса «охотой на ведьм», которую демократы используют, чтобы оправдать неожиданное поражение экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах. Однако Мюллера, в прошлом занимавшего пост директора ФБР, в Вашингтоне многие считают аполитичной фигурой.

В июле к Манафорту, возглавлявшему предвыборный штаб Трампа с июня по август прошлого года и до этого игравшему ключевую роль в предвыборной кампании, явились с обыском агенты ФБР, собравшие документы в связи с расследованием. Как сообщали тогда СМИ, Манафорту было объявлено, что ему будут предъявлены обвинения.

В тексте обвинения утверждается, что Манафорт обогащался за счет лоббирования в интересах Януковича до того, как тот был отстранен от власти в результате протестов 2014 года и бежал в Россию.