Трамп назвал обвинения в сговоре с Россией «полной выдумкой»

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп, выступая на политическом мероприятии в Западной Вирджинии, назвал истории о предполагаемых связях между его предвыборным штабом и Россией «полной выдумкой», которую его политические оппоненты используют, чтобы оправдать свое поражение на прошлогодних выборах.

За несколько часов до этого газета Wall Street Journal сообщила, что специальный прокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных, выведя на новый уровень свое расследование по делу о российском вмешательстве в выборы.

«Они пытаются обманом лишить вас того руководства, которое вы хотите, с помощью выдуманной истории, – сказал Трамп под одобрительные возгласы своих сторонников в Хантингтоне. – Это оскорбительно для всех нас».

Комментируя расследования спецпрокурора, Трамп отметил: «Я лишь надеюсь, что его конечная цель – действительно честная».

Президент добавил, что «прокуратуре стоило бы заняться 33000 удаленными электронными письмами Хиллари Клинтон».

Демократ Клинтон выиграла всеобщее голосование, но президентом стал республиканец Трамп, набравший больше голосов в коллегии выборщиков.

Тем временем аналитики и политические обозреватели подчеркивают серьезность решения спецпрокурора созвать большое жюри.

«Если Мюллер действительно созвал большое жюри, это скорее всего свидетельствует о том, что у него достаточно доказательств, указывающих на совершение преступления», – считает профессор Джоджтаунского университета Энтони Кларк Аренд.

По данным агентства Reuters, большое жюри уже разослало повестки в связи с состоявшейся в июне 2016 года встречей старшего сына президента Дональда Трампа-младшего и других членов его предвыборного штаба с российским адвокатом.

Некоторые считают, что встреча указывает на возможный сговор между Россией и приближенными Трампа.

Специальный советник президента Тай Кобб в опубликованном в четверг заявлении написал, что ему ничего не известно о расследовании большого жюри, однако «Белый дом поддерживает любые шаги, которые ускорят завершение его работы… Белый дом намерен оказывать всяческое содействие г-ну Мюллеру».