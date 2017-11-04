Кремль заявил, что Россия и США не сотрудничают по Северной Корее

Россия в настоящее время не сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу Северной Кореи, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводят многие ведущие российские СМИ.

Пока нет сотрудничества, «только обмен мнениями эпизодически», сказал Песков, добавив, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться на азиатском экономическом форуме на следующей неделе.



Если оба лидера действительно встретятся, отметил Песков, то существует «большая вероятность», что они обсудят ситуацию в Северной Корее.



В преддверии визита Трампа два сверхзвуковых бомбардировщика США в качестве демонстрации силы провели учебное бомбометание в районе Корейского полуострова. По словам представителей Южной Кореи, американские бомбардировщики B-1B действовали в сопровождении южнокорейских истребителей.



Северокорейское государственное телевидение осудило эту акцию как «неожиданные учения» с отработкой задач по применению ядерного оружия и заявило, что «империалисты» пытаются спровоцировать ядерную войну.



Напряженность на Корейском полуострове возросла в последние месяцы, после того, как КНДР провела несколько ядерных испытаний и пусков ракет, которые потенциально могут достичь материковой части США.