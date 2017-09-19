Тиллерсон – Лавров: раунд за раундом

МОСКВА – На полях Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 19 сентября, пройдет вторая встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергей Лавров, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Ранее Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров встретились в воскресенье вечером в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН, о чем в специальном коммюнике сообщила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

«Стороны вновь выразили приверженность процессу устранения конфликтных ситуаций в ходе военных операций в Сирии, сокращению уровня насилия и созданию условий для продвижения Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», – говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, «стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей».

Гражданская война в Сирии и вооруженный конфликт на востоке Украины по-прежнему являются главными раздражителями в американо-российских отношениях. Войска Башара Асада используют химическое оружие против гражданского населения. Вашингтон требует, чтобы Асад покинул свой пост. Москва заявляет, что Асад – законно избранный глава государства.

Как известно, на Генассамблее ООН отсутствует президент РФ Владимир Путин. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин не смог принять участие во всемирном форуме из-за плотного и насыщенного рабочего графика.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин считает, что дело тут в другом.

«На мой взгляд, он просто не готов сейчас, незадолго до президентским выборов, принимать какие-либо серьезные обязательства на себя по любому из «горячих» вопросов, будь то Украина или Сирия, - сказал политолог в интервью «Голосу Америки», - К тому же, с точки зрения Кремля, партнеры, видимо, не созрели к потенциальным договоренностям в том ключе, в каком их видят в Москве. Попросту говоря, нет предмета для обсуждения».

Выборы президента РФ намечены на весну 2018 года. Правда, Владимир Путин еще не объявил о своем решении баллотироваться на очередной срок.

Что касается сирийского аспекта переговоров Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова, то Александр Шумилин заметил, что, судя по опубликованным коммюнике, речь на встрече не шла об объединении усилий и каких-то конструктивных действиях по продвижению совместных проектов.

«Скорее, разговор шел о негативном взаимодействии по предотвращению ненужного ущерба (на поле брани), - уточнил он. - Также была подтверждена общая нацеленность на переговоры в Женеве как единственный вариант выхода из сирийской головоломки. Хотя тут ничего нового не прозвучало, но важно, что на этом сделан акцент. Это подтверждает тот факт, что Астана – все-таки инструмент весьма ограниченного действия и не может стать заменителем Женевы».

То, что в дипломатических комментариях в связи с двусторонней встречей Тиллерсона и Лаврова обойдена вниманием северокорейская тема, вовсе не означает, что ее не затрагивали, полагает Александр Шумилин.

«Но, похоже, что стороны вновь не достигли здесь консенсуса, - продолжил он. – Это объясняется отсутствием готовности к взаимодействию и желания пойти навстречу друг другу. А лишним свидетельством того стали совместные российско-китайские маневры у берегов Северной Кореи, которые выглядят как подготовка к обороне Пхеньяна от возможного нападения. Это не так на самом деле, но выглядит именно так».

Так что Северная Корея – это точка для дальнейшего обсуждения в поисках компромиссов и для торговли по каким-то другим вопросам, не связанным непосредственно с проблемой Корейского полуострова, резюмировал директор Центра анализа ближневосточных конфликтов.

Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев в комментарии Русской службе «Голоса Америки» также допустил, что Тиллерсон и Лавров не достигли тут консенсуса.

«Но, в принципе, Россия не главный переговорщик по северокорейской теме, - добавил он. - Ей и предлагать-то особенно нечего. К тому же совсем недавно принята очередная резолюция с санкциями. КНДР в ответ на это запустила очередную ракету, показав, что не боится принятых мер и продолжит развивать свою ракетную программу, как ни в чем не бывало. Российская сторона возражала, как могла, чтобы максимально смягчить резолюцию, оставив за собой возможность поставлять нефть и нефтепродукты в Северную Корею и сохранить часть северокорейских рабочих на своей территории. Поэтому эффективность переговоров между Россией и США по корейской теме очень ограничена».

По мнению эксперта, должно пройти довольно много времени, чтобы тут нашлись какие-то развязки.

«Дело не в том, кто будет посредником между Вашингтоном и Пхеньяном, а в желании США вести переговоры, - утверждает он. - Если США действительно захотят начать переговоры, то они вполне могут обойтись и без посредников в лице России или Китая. Вопрос в том, что пока дипломатического элемента у американской политики нет вообще. Поэтому, что с российским посредником, что с китайским каши в данной ситуации не сваришь».

В тоже время Александр Габуев уверен, что у Пекина инструментов воздействия на Северную Корею гораздо больше, чем у Москвы.

«Китай – это 90 процентов северокорейской торговли, это источник финансирования и так далее. Конечно же, Пекин гораздо более влиятелен здесь, чем Москва, а уровень каналов и контактов примерно одинаковый», - заключил он.

Как заявлял ранее госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Вашингтон стремится найти мирное решение корейской проблемы, но при этом военный вариант также не исключается.