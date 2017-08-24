«Горячая линия» между военными США и России продолжает работать

Несмотря на существующую напряженность в отношениях между США и Россией, есть одно неожиданное место, где военные двух стран продолжают неприметные контакты – это Сирия.

За четыре месяца, прошедшие после приказа президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, американские и российские военные регулярно связывались друг с другом. Об этом представители США сообщили Reuters.

Благодаря некоторым контактам, удается провести линию на карте, разделяющую силы, поддерживаемые США и Россией, которые ведут параллельные кампании на сужающемся поле боевых действий.

Существует также телефонная «горячая линия», связывающая центры управления авиацией бывших противников в холодной войне. Представители США сообщили Reuters, что в день происходит примерно 10-12 звонков по «горячей линии».

Контакты способствуют поддержанию дистанции между американскими и российскими военными самолетами, поддерживающими различные группировки бойцов на местах.

Это непростая задача, учитывая всю сложность гражданской войны в Сирии.

На станции «горячей линии» ВВС США, расположенной в Зоне управления совместными действиями авиации в Катаре, работают два лингвиста, носители русского языка, которые являтся связующим звеном в разговорах с российскими командирами.

Несмотря на сложность разговоров, контакты между сторонами носят устойчивый характер, сообщили высокопоставленные американские командиры.

«В действительности нам удалось решить некоторые очень сложные проблемы, а в целом мы нашли способ поддерживать линию, разделяющую зоны операций США и России, и продолжать нашу миссию», – заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган.

В то время как обе стороны пытаются захватить оставшиеся силы «Исламского государства», риск случайных столкновений возрастает.

«Нам приходится вести переговоры, и иногда телефонные разговоры носят напряженный характер. Потому что в нашем случае речь идет о защите нас, наших партнеров по коалиции и уничтожении врага», – сказал Харриган, который отказался комментировать количество и продолжительность звонков.