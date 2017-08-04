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Глава МИД Германии недоволен новыми санкциями США против России

Зигмар Габриэль

Зигмар Габриэль заявил, что США, вводя санкции, преследуют свои экономические интересы на газовом рынке Европы

По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, новые санкции США против России, закон о которых президент США Дональд Трамп подписал в среду второго августа, «более чем проблематичны».

Выступая в городе Вольфсбург, на севере страны, в пятницу, Габриэль раскритиковал Соединенные Штаты за отход от сотрудничества с Европейским союзом в вопросах санкционной политики против Москвы. Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что это сотрудничество было ключевым фактором в процессе успешной выработки жесткого ответа на действия Кремля в прошлом.

«В законопроекте четко указано, что они (США) преследуют экономические цели, и мы считает это непримемлемым», - подчеркнул Зигмар Габриэль. «Агрессивное сочетание вопросов внешней политики с американскими экономическими интересами и заявления о том, что они хотят вытеснить российский газ с Европейского рынка, чтобы продавать американский, для нас абсолютно неприемлемо», - добавил он.

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