Глава МИД Германии недоволен новыми санкциями США против России

По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, новые санкции США против России, закон о которых президент США Дональд Трамп подписал в среду второго августа, «более чем проблематичны».

Выступая в городе Вольфсбург, на севере страны, в пятницу, Габриэль раскритиковал Соединенные Штаты за отход от сотрудничества с Европейским союзом в вопросах санкционной политики против Москвы. Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что это сотрудничество было ключевым фактором в процессе успешной выработки жесткого ответа на действия Кремля в прошлом.

«В законопроекте четко указано, что они (США) преследуют экономические цели, и мы считает это непримемлемым», - подчеркнул Зигмар Габриэль. «Агрессивное сочетание вопросов внешней политики с американскими экономическими интересами и заявления о том, что они хотят вытеснить российский газ с Европейского рынка, чтобы продавать американский, для нас абсолютно неприемлемо», - добавил он.