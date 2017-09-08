США надеются на прекращение дипломатии в стиле «око за око» с Россией

Соединенные Штаты выразили надежду, что им с Россией удастся прекратить обмен санкционными мерами в отношении дипломатов и вместо этого сосредоточиться на двустороннем сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес.

С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт спустя около недели после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сан-Франциско в ответ на требование Москвы сократить штат американской дипмиссии на 755 человек и закрыть некоторые дипломатические объекты в РФ.

Россия оставила за собой право ответить на закрытие консульства, но пока этого не сделала.

«Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились, – сказала Нойерт. – Мы не хотим продолжать эту дипломатию в духе “око за око”. Слишком много есть областей, где, как мы надеемся, мы можем сотрудничать с Россией».

Призыв представителя Госдепартамента о возвращении к нормальному сотрудничеству прозвучал после того, как как президент России Владимир Путин пригрозил подать на США в суд, заявив, что Вашингтон нарушил имущественные права России.

В конце декабря 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции в отношении России, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Выступая во вторник в Китае, президент России Владимир Путин объявил, что поручит российскому МИДу подать в суд на американские власти в связи с нарушениями имущественных прав России, которые с его точки зрения имели место.

Отвечая на просьбу прокомментировать это решение, Нойерт саркастически заметила: «Добро пожаловать в американскую правовую систему».

Изъятие российских дач и выдворение 35 российских дипломатов в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в избирательный процесс в США вызвали ряд взаимных ответных мер, которые, по заявлениям высших американских и российских чиновников, привели к самому серьезному ухудшению двусторонних отношений со времен «холодной войны».

Москва потребовала сократить персонал посольства США в России на 755 человек и арестовала загородный дом и склад, которыми пользовались американские дипломаты.

Кроме консульства в Сан-Франциско, США закрыли российские торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В свете этих событий Путин заявил, что Россия оставляет за собой право потребовать дальнейшего сокращения американского дипломатического персонала в Москве в ответ на обращение Вашингтона с российской дипломатической миссией в США, которое он охарактеризовал как «хамское».

Однако Нойерт постаралась преуменьшить враждебность между двумя странами, сосредоточившись на перспективах взаимовыгодного сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, в каких областях возможно сотрудничество, она сказала: «Одной из таких областей может, к примеру, стать Сирия, где сейчас держится перемирие – сколько уже, два месяца? Шесть недель? Что-то в этом роде. Но мы этим довольны».

Она отказалась строить догадки относительно возможной реакции России на закрытие консульства в Сан-Франциско.

«Но мы надеемся, что эти отношения могут улучшиться, что мы уже достигли низшей точки и оттуда можем двигаться только вверх, в сторону улучшения», – сказала она.

Нойерт отметила, что процесс рассмотрения документов на визу в посольстве США в Москве, осложненный сокращением штата, с 1 сентября возобновился.

«У нас в посольстве по-прежнему нет достаточного количества консульских работников, да и рядовых служащих тоже, так что мы не можем обрабатывать заявки так же быстро, как раньше», – уточнила она, но при этом отметила большой интерес россиян к посещению США.

«Мы знаем, что множество россиян хотят посетить США. Это прекрасное место для путешествия, – сказала Нойерт. – Мы поддерживаем все свободы – свободу слова, прессы и так далее. Поэтому мы, конечно, понимаем, что многие люди хотят сюда приехать, и стараемся рассмотреть их заявки».