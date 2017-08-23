Конгресс может осложнить сотрудничество США и России в сфере кибербезопасности

Президенту США Дональду Трампу придется уведомить законодателей перед созданием совместного американо-российского подразделения по кибербезопасности в случае одобрения законодательной инициативы, внесенной в Конгресс.

Идея создания такого подразделения вызвала критику со стороны представителей самых разных направлений политического спектра США.

Такое предложение, в случае его принятия, станет очередным маневром Конгресса с целью ограничить полномочия президента по проблемам, касающимся России, и сдержать его желание добиться потепления отношений с Москвой.

Положение, включенное в ежегодный Закон об ассигнованиях на разведку и одобренное комитетом Сената по разведке 14 голосами «за» при одном голосе «против», требует, чтобы администрация Трампа представила Конгрессу доклад, в котором указала бы, какие разведданные будут передаваться России.

Доклад также должен содержать возражения контрразведки на этот счет и комментарии по поводу этих возражений.

Законопроект, содержащий санкцию Конгресса на тайные операции ЦРУ и других разведывательных ведомств, был одобрен комитетом еще в июле, но его текст был обнародован лишь недавно, поскольку касается конфиденциальных разведопераций.

В июле Трамп написал в Твиттере, что он и президент России Владимир Путин обсуждали создание «неприступного подразделения по обеспечению кибербезопасности», призванного обезопасить от таких проблем, как вмешательство хакеров в выборы.

Идею подвергли критике демократы, высокопоставленные республиканцы и директор АНБ, и Трамп быстро пошел на попятную.

Ежегодный Закон об ассигнованиях на разведку требует одобрения Сената и Палаты представителей и подписи президента для вступления в силу. Пока никаких голосований по нему не запланировано.

Идея об уведомлении членов Конгресса о создании американо-российского подразделения по кибербезопасности была выдвинута сенатором-демократом Роном Уайденом, сообщили в его аппарате во вторник.

Уайден также поддержал включение в законопроект положений, предусматривающих составление двух докладов разведки. Один из них должен быть посвящен угрозам, которые представляют для США российские операции по отмыванию денег, а второй – возможному использованию уязвимостей американских сотовых сетей иностранными правительствами для слежения за американцами.