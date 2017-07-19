Россия считает перспективу ответных мер «очень и очень реальной»

ВАШИНГТОН – Россия заявила, что перспектива принятия ответных мер в связи с арестом двух российских дипломатических особняков на территории США в декабре прошлого года стала «очень и очень реальной», после того как высокопоставленным дипломатам двух стран не удалось урегулировать разногласия.

Россия утверждает, что обе резиденции, одна в Мэриленде, другая в штате Нью-Йорк, использовались исключительно для отдыха, но американская разведка считает, что вплоть до их ареста они использовались для наблюдения.

Перед тем как покинуть Белый дом, президент Барак Обама закрыл доступ на эти дачи и выдворил 35 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже и объяснив это необходимостью наказать Москву за вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

В попытке урегулировать ситуацию заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник встретился в Госдепартаменте с заместителем Госсекретаря Томасом Шэнноном. Когда он покидал Госдепартамент, один из журналистов спросил, удалось ли урегулировать вопрос о дипломатических дачах. «Почти», – ответил российский дипломат.

Однако представитель Госдепартамента Хизер Нойерт отказалась комментировать статус переговоров или сообщить, поддерживает ли госсекретарь Рекс Тиллерсон идею возвращения резиденций России при определенных условиях.

«Я бы не стала характеризовать это таким образом. Приоритетом для нас является достижение ситуации, при которой США и Россия смогут установить хорошие, порядочные, прочные отношения, чтобы мы могли работать вместе в областях взаимного сотрудничества, – сказала Нойерт. – Областях, которые важны для обеих стран. Одной из них является Сирия».

Нойерт сказала, что переговоры с Москвой продолжатся.

Угрозы России

Однако Рябков заявил информагентству «Интерфакс», что ситуация, при которой Россия может принять ответные меры, «очень и очень реальна».

«Тем, кто говорит по-русски, я бы сказал: "Почти не считается", – пояснил Рябков. – Я действительно сказал это слово, выходя из Госдепартамента, но я не понимаю, что в этом особенного, почему вокруг этого такая суета. Мы не нашли пока взаимопонимания на эту тему, хотя прилагаем большие усилия. И ситуация, при которой возможны ответные меры, она очень и очень реальна».

Он отметил, что, по его мнению, американская сторона осознает эту реальность.

«Для нас неприемлемы попытки представить изъятие собственности, как вписывающиеся в нормы международного права, – подчеркнул заместитель главы российского МИД. – Мы в очередной раз объяснили, почему мы не согласны с такими действиями. Мы предупредили, что нам есть, чем ответить. И американские интересы в Российской Федерации могут пострадать, если нам не будет возвращена наша дипнедвижимость без каких бы то ни было условий».

Опытный американский дипломат посол Джон Хербст, который теперь работает в Атлантическом совете, рассказал «Голосу Америки», что принятие ответных мер является стандартной российской процедурой.

«Это вписывается в стандартную советскую, а затем и российскую дипломатическую практику, – сказал он. – Когда мы ловим их шпионов и высылаем их, они немедленно высылают такое же количество американских дипломатов. Они никогда не признают свою вину. Когда мы принимаем меры в связи с вопиющими действиями с их стороны, они всегда принимают контрмеры. Просто они так ведут дела».

По мнению Хербста, то, что президент России Владимир Путин не принял ответных мер после ареста резиденций и высылки российских дипломатов, довольно необычно.

Эксперт предположил, что Путин ожидал, что администрация Дональда Трампа вернет здания.

Отвечая на вопрос, как может отреагировать Кремль, если у него иссякнет терпение, Хербст сказал, что вариантов может быть несколько.

«У нас тоже есть дачи в России, по крайней мере одна дача, – сказал он. – Соответственно, они могут забрать ее. Я помню, что когда Обама принял это решение, были разговоры, что они могут закрыть школу для детей сотрудников посольства. Это было бы довольно неприятно. И я надеюсь и ожидаю, что в этом случае последует очень жесткая реакция с нашей стороны».