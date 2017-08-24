Вашингтон и Москва обменялись критикой в связи с афганской проблемой

Власти России и США в четверг обменялись обвинениями по поводу политики в Афганистане, возложив вину за сложившуюся ситуацию друг на друга.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление, что основной упор новой стратегии президента Дональда Трампа сделан на «силовые методы урегулирования». «Мы убеждены, что это бесперспективный путь», – сказал он.

Высокопоставленный представитель администрации США, отвечая на вопрос «Голоса Америки», отметил, что стратегия, которую президент представил в понедельник в телеобращении, не является «исключительно военной»: «В этой стратегии есть заметные дипломатические, политические и даже экономические элементы. Так что это фактическая неточность называть эту стратегию слишком милитаристской».

Россия, добавил источник, «распространяет крайне неполезную пропаганду по поводу собственной роли в Афганистане».

Россия также пытается утверждать, что США поддерживают так называемое «Исламское государство» в Афганистане, что «не соответствует действительности».

«Они пытаются подорвать нашу репутацию в регионе и сеют ложную информацию о задачах США, – добавил источник. – Это меня не удивляет, поскольку я думаю, что Россия считает себя конкурентом за влияние в регионе».

По словам властей США, беспокойство Москвы насчет ИГИЛ наталкивает на мысли о поддержке Талибана.

«То, в какой мере Россия снабжает Талибан оружием, очевидно, является нарушением международных норм», – заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как заявил в четверг Лавров, Россию уже не в первый раз обвиняют в поддержке «Талибана» и даже снабжении его оружием, однако в подтверждение этого не было представлено ни единого факта.

Трамп на этой неделе объявил, что в Афганистан будет направлено еще 4000 военнослужащих, хотя ранее обещал закончить эту самую длительную в истории США войну. Впрочем, остальные детали плана пока неясны.

Ранее в четверг в Кабуле командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон обратился с прямым призывом к Талибану: «Перед вами простой выбор: прекратите сражаться против своих сограждан. Прекратите убивать ни в чем не повинных мирных граждан. Прекратите причинять страдания афганскому народу. Сложите оружие и присоединитесь к афганскому обществу. Помогите построить лучшее будущее для этой страны и ваших собственных детей».

По словам генерала, после объявления новой стратегии Трампа ясно, что Талибан не сможет одержать победу на поле боя. «Пора им включиться в мирный процесс», – добавил генерал, назвав Талибан преступной организацией, которую больше интересуют прибыли от наркотиков, похищений и наемных убийств, нежели лучшее будущее афганского народа.

Николсон добавил, что «Исламское государство» терпит «разгромные потери» в Нангархаре (провинция на востоке страны), и США намерены преследовать группировку повсюду и истреблять ее.

Конфликт в Афганистане на фоне раздробленного правительства и систематической коррупции стал самым долгим в истории США, растянувшись на 16 лет. Он начался после терактов «Аль-Кайды» 11 сентября 2001 года.