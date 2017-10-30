Военачальники США, Южной Кореи и Японии призвали КНДР воздержаться от провокаций

ВАШИНГТОН – Высокопоставленные представители вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели встречу, посвященную обсуждению ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженых сил США генерал Джозеф Данфорд в воскресенье принял своих коллег – южнокорейского генерала Чон Гён Ду и японского адмирала Кацутоси Кавано в штаб-квартире Тихоокеанского командования США на Гавайях.

«Вместе они призвали Северную Корею воздержаться от безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность, и уйти с деструктивного и безрассудного пути ее развития», – заявили в пресс-службе Данфорда.

Три военных лидера также обсудили многосторонние и трехсторонние инициативы, содействующие установлению прочного мира и стабильности на северо-востоке Азии, улучшение взаимодействия и повышения готовности в отношении ряда проблем, включая взаимную безопасность, гуманитарную помощь, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и кибервойны.

В понедельник МИД Южной Кореи объявил, что его представитель на шестисторонних ядерных переговорах во вторник встретится в Пекине с китайским коллегой, чтобы обменяться анализом сложившейся ситуации с Северной Кореей.