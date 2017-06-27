США проверяют предположения о гибели десятков людей при ударе коалиции по тюрьме ИГИЛ

Соединенные Штаты проверяют заявление сирийской независимой организации о том, что в результате авиаудара международной коалиции по тюрьме на востоке Сирии, которая находится под контролем «Исламского государства», погибли почти 60 человек, многие из которых предположительно были мирными жителями.

Как заявил официальный представитель коалиции полковник Джо Скрокка, миссия была «тщательно спланирована» с целью избежать жертв среди мирного населения, однако утверждения о погибших будут проверены экспертами коалиции.

Сирийская обсерватория по правам человека во вторник заявила, что в результате авиаудара коалиции по тюрьме ИГ в городе аль-Майадин на востоке Сирии погибли 57 человек.

Поскольку на фактическую столицу группировки, Ракку, в последние дни ведется активное наступление, большая часть руководства «Исламского государства», как сообщается, перебралась в аль-Майадин.

По словам Скрокки, удар по тюрьме был нанесен с целью пошатнуть способность ИГИЛ организовывать и провоцировать террористические атаки против коалиции, партнерских сил и на территории стран-участников коалиции.