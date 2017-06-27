Консервативные республиканцы настаивают на дополнительных бюджетных сокращениях

Разногласия по поводу сокращения расходов мешают республиканцам продвинуться в реализации обещанной реформы

Республиканцы, стремящиеся реформировать налоговый кодекс США, столкнулись с препятствием в Палате представителей, где внутрипартийные разногласия из-за сокращения расходов оттягивают принятие ключевого законодательного инструмента, необходимого партии для продвижения законопроекта по налогам.

Как сообщили во вторник законодатели, комитет по бюджету Палаты представителей отменил запланированное на эту неделю представление резолюции по бюджету на 2018 фискальный год, тогда как консервативно настроенные республиканцы пытаются внести в проект бюджета, который вступит в силу 1 октября, дополнительные сокращения расходов на сотни миллиардов долларов.

Принятие резолюции в Палате представителей и Сенате необходимо Трампу, чтобы выполнить обещание провести налоговую реформу в этом году, поскольку этот документ позволит республиканцам действовать в обход демократической оппозиции в Сенате. Однако попытки урезать финансирование программ помощи малообеспеченным гражданам, таких как Medicaid и программа продовольственных карточек, угрожают превратить дискуссию в настоящее побоище, которое может закончиться тупиковой ситуацией.

«Не будет бюджета – не будет налоговой реформы, – сказал член Палаты представителей Марк Уокер, возглавляющий республиканский комитет, куда входит более 150 законодателей-консерваторов. – Вот почему необходимо понимать безотлагательность этого вопроса, чтобы сделать все очень быстро».

Попытки сократить расходы также могут осложнить процесс проведения налоговой реформы, если сокращение финансирования программ для малообеспеченных категорий населения будет прописано в том же законопроекте, что и снижение налогов для богатых. Высокопоставленные представители администрации Трампа и лидеры республиканцев в Конгрессе ведут работу за закрытыми дверями, пытаясь выработать предложение по налогам, которое можно будет представить в формате законопроекта в сентябре.

Член Палаты представителей от штата Огайо Джим Джордан, видный представитель консервативного «Кокуса Свободы», настаивает на необходимости сократить программы помощи малообеспеченным гражданам на 400 миллиардов долларов в течение десяти лет. Председатель «Кокуса свободы» Марк Медоус сказал, что хочет добавить к этому сокращения на сумму 295 миллиардов долларов.