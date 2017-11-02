Республиканцы выдвинули предложения по налоговой реформе

Конгрессмены-республиканцы в четверг призвали внести ряд изменений в налоговый кодекс США, в частности – снизить налоги для корпораций и сократить количество налоговых категорий для физических лиц, сообщается в сводке, которая поступила в распоряжение агентства Reuters.

В соответствии с ожиданиями по поводу налогового плана, над которым они работали в течение нескольких недель, члены Комитета Палаты представителей по налогам предложили удвоить стандартный вычет для физических лиц и семей, ограничить вычет по налогу на имущество для штатов и местных органов власти 10 000 долларов и сохранить действующие правила для индивидуальных пенсионных планов.

В сводке содержатся детали чернового законопроекта, в который, как ожидается, будут внесены дальнейшие правки, а на принятие решительных мер по налогам у Конгресса может уйти несколько недель, если не месяцев.