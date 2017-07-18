США напомнили России об ответственности за крушение рейса МН17

США выступили с подчеркнутым напоминанием о том, что Россия несет ответственность за гибель 298 человек в результате крушения пассажирского самолета на территории Украины в 2014 году.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года во время столкновений украинской армии с сепаратистами, поддерживаемыми российскими спецслужбами, на востоке страны.

Президент России Владимир Путин отрицает причастность к инциденту, но следователи Нидерландов пришли к заключению, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с территории сепаратистов.

«Возглавляемые Россией силы на востоке Украины выпустили ракету "Бук" класса "земля-воздух", ввезенную на суверенную территорию Украины из России, которой был сбит рейс МН17» – заявила в понедельник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать усилия Объединенной следственной группы и призывают другие страны к полноценному сотрудничеству, чтобы добиться привлечения виновных в ответственности», – отмечается в заявлении.

«Мы приветствуем недавнее решение группы передать вопрос о судебном преследовании ответственных за эту трагеднию под юрисдикцию судов Нидерландов. Мы полностью уверены в способности системы голландского уголовного правосудия осуществить всеобъемлющее, объективное и справедливое преследование», – заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

Заявление было опубликовано в третью годовщину трагедии на фоне попыток администрации Дональда Трампа запустить мирные переговоры в Украине.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил внешнеполитического «ястреба» спецпосланником США на переговорах с Москвой после нарушений соглашений о прекращении огня, достигнутых при посредничестве западных держав при бывшем президенте Бараке Обаме.