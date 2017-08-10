США осудили визит Путина в Абхазию как «неуместный»

Правительство США осудило визит президента России Владимира Путина в сепаратистский грузинский регион Абхазию, назвав его «неуместным» и «несоответствующим» международным обязательствам Москвы.

«Соединенные Штаты рассматривают визит президента Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию Абхазия, как неуместный и несоответствующий принципам, лежащим в основе Женевских международных дискуссий, участником которых является Россия», – заявила в среду представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Визит Путина рассматривается как поддержка абхазских сепаратистов в нарушение суверенитета Грузии, признанного женевской миссией.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии, как независимых государств», – говорится далее в заявлении Нойерт.

Визит российского лидера пришелся на девятую годовщину отправки российских войск в Абхазию и Южную Осетию в 2008 году, когда Москва поддержала стремление сепаратистов к независимости. Большинство стран мира считают эти регионы частью Грузии.

«США призывают Россию вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия», – заявила Нойерт.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал визит Путина «нарушением международного права».

Во время визита Путин заявил о приверженности России созданию объединенной группировки войск вместе с сепаратистской администрацией Абхазии.

В ходе визита в черноморский курортный город Пицунда Путин подчеркнул, что Россия «надежно» гарантирует «безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость». «Уверен, что так и будет дальше», – добавил он.

Грузия выразила возмущение, назвав визит Путина «циничным действием», заявив, что он является продолжением «сознательной» политики Москвы, направленной против Грузии.

Отношения между Вашингтоном и Москвой остаются на низком уровне, главным образом из-за утверждений о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, а также в связи с ролью России в событиях в Украине и Грузии.