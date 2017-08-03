Появился сайт, отслеживающий российскую пропаганду в Твиттере

В Интернете появился сайт, на котором отслеживается пропаганда и дезинформация, распространяемые российскими властями через Твиттер или поддерживаемые ими.

Сайт стал частью все более активных неправительственных усилий по снижению возможностей вмешательства Москвы в будущие выборы в США и Европе.

Информационная панель Hamilton-68 была создана исследователями, работающими со сформированным в июле «Альянсом в защиту демократии» – двухпартийным трансатлантическим проектом по противодействию российским дезинформационным кампаниям.

Сайт, поддерживаемый Германским фондом Маршалла, «почти в реальном времени» ведет анализ англоязычных твитов с 600 аккаунтов, которые аналитики идентифицировали как распространителей российской пропаганды.

Сайт появился на фоне нежелания администрации Трампа рассматривать вопрос о российских кибератаках во время расследований возможного сговора его предвыборного штаба с Москвой на выборах 2016 года.

Представители американской разведки и законодатели предупреждают, что Россия попытается вмешаться в ход выборов в Конгресс в 2018 году и следующих президентских выборов в 2020 году.

Среди отобранных для мониторинга аккаунтов в Твиттере – пользователи, которые открыто участвуют в кампаниях по дезинформации, проводимых российскими пропагандистскими СМИ, такими как RT и «Спутник».

Мониторингу подлежат также пользователи, которые делятся информацией, пропагандирующей российское правительство.

«Мы не хотим сказать, что все пользователи из этого списка, получают деньги от Кремля», – говорит научный сотрудник Германского фонда Маршалла Дж. М. Бергер, отмечая, что его организация «с высокой долей уверенности» может утверждать, что отобранные аккаунты распространяют российскую дезинформацию.

Исследовательская организация изучает возможность проведения аналогичного анализа на других платформах, включая Facebook, YouTube и Reddit. Но специалисты отмечают, что осуществить такие проекты будет сложнее из-за меньшего объема данных в открытом доступе, говорит Бергер.

Сама социальная сеть Twitter заявила, что не участвует в проекте. От других комментариев она воздержалась.

Название проекта Hamilton-68 восходит к статье под номером 68 в сборнике «Записки федералиста» (Federalist Paper), написанной одним из отцов-основателей США Александром Гамильтоном в 1788 году. Статьи сборника разъясняли содержание Конституции США общественности и публиковались без указания имен авторов.

В блоге «Альянса в защиту демократии» отмечается, что в статье 68 Гамильтон писал о «защите американского избирательного процесса от иностранного вмешательства».

«Сегодня мы сталкиваемся с иностранным вмешательством, который Гамильтон едва ли мог себе представить», – говорится в блоге.