Сешнса критикуют и Белый дом, и Конгресс

Генеральный прокурор Джефф Сешнс столкнулся с растущим давлением, исходящим с обоих концов Пенсильвания-авеню, в связи с его контактами с бывшим российским послом в Вашингтоне и его решением самоустраниться от расследования предполагаемого сговора предвыборного штаба президента Дональда Трампа и России, которое ведет министерство юстиции.

Старший демократ в комитете Сената по вопросам судебной власти Дайан Файнстайн в понедельник призвала Сешнса как можно скорее появиться в комитете, чтобы ответить на вопросы о его беседах с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании 2016 года.

В то время Сешнс был советником команды Трампа и одновременно сенатором от Алабамы.

Газета Washington Post сообщила в пятницу, что в прошлом году Кисляк докладывал своему руководству в Москве, что он обсуждал с Сешнсом вопросы, связанные с кампанией. Это противоречит заявлениям Сешнса о содержании этих встреч.

Газета сообщила, что об этом стало известно из перехваченных разговоров Кисляка с Москвой.

«Это серьезный вопрос, и комитет по вопросам судебной власти должен заслушать непосредственно генерального прокурора», – написала Файнстайн председателю комитета Чаку Грассли, призвав его пригласить Сешнса дать показания.

Тем временем Трамп в интервью New York Times на прошлой неделе заявил, что он никогда не выдвинул бы Сешнса на должность генерального прокурора, если бы знал, что он устранится от расследования действий России.

Судя по всему, возмущение президента продолжает нарастать, как следует из твита, опубликованного в понедельник утром, в котором Трамп назвал Сешнса «нашим осажденным генеральным прокурором» и спросил, почему он не «разбирается в преступлениях бесчестной Хиллари и ее отношениях с Россией».