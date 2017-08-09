Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт рассказала об организованной США и их союзниками кампании давления на Северную Корею

«Мы говорили о нашей кампании давления, кампании давления со стороны США, которая поддерживается многими другими странами, – отметила Хизер Нойерт. – И мы видим, что кампания – а это долгосрочная кампания – приносит результаты. Это усиливает давление на Северную Корею. Президент говорил об этом вчера, ранее сегодня об этом говорил министр Тиллерсон, возвращаясь назад в США. И он сказал следующее: «Президент посылает мощный сигнал Северной Корее на том языке, который Северная Корея понимает...». У нас проблемы не с населением КНДР, а с самим режимом».

«Кампания давления – и мы видели некоторые ее успехи в ходе форума АСЕАН в Азии в последние несколько дней – эта кампания состоит в том, чтобы убедить страны мира сделать больше для оказания давления на Северную Корею. И один из способов давления со стороны этих наций на Северную Корею заключается в том, что в некоторых случаях они выдворяют их дипломатов, уменьшают объем бизнес-операций с ними, а иногда и прекращают эти операции. Это частично лишит Северную Корею финансирования, которое она получает и вкладывает в противозаконные программы развития вооружений».