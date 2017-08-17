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США продадут 14 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Вырученные средства будут использованы для финансирования медицинских исследований

ВАШИНГТОН – Министерство энергетики США объявило в четверг о том, что в конце августа собирается продать 14 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических запасов.

Реализация запасов из Стратегического нефтяного резерва предусмотрена законом, подписанным президентом Бараком Обамой в 2015 и 2016 годах. Вырученные средства должны быть использованы для дополнительного финансирования медицинских исследований и других расходов федерального правительства.

В настоящее время в хранилищах Стратегического резерва, расположенных в пещерах в штатах Луизиана и Техас, находится около 680 миллионов баррелей сырой нефти, что значительно превышает необходимые по международным соглашениям нормы.

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