Президенты США и Южной Кореи намерены ужесточить санкции против Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Джэин в понедельник договорились снять ограничения по боевой нагрузке для южнокорейских ракет и настаивать на введении еще более жестких санкций в отношении КНДР со стороны ООН.

Мун Джэин также призывает ООН рассмотреть вопрос о блокировке поставок нефти в КНДР, сообщили журналистам представители властей в Сеуле.

Посол США в ООН Никки Хейли в понедельник сообщила членам Совета Безопасности, что США на этой неделе представят проект резолюции о новых санкциях против КНДР и хотят провести голосование по ней через неделю (11 сентября). 40-минутный телефонный разговор между Трампом и его коллегой в Сеуле состоялся на следующий день после того, как Северная Корея провела ядерное испытание, заявив, что успешно протестировала термоядерную водородную бомбу.

Как сообщается в пресс-релизе официального представителя южнокорейского президента, двое лидеров обсудили возможные ответные меры на шестое ядерное испытание в КНДР.

Мун впоследствии также побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, который, как сообщают в Кремле, заявил, что единственный способ разрешения кризиса на Корейском полуострове – дипломатия и переговоры.

Президент Трамп ранее выражал недовольство не только в адрес Пхеньяна, но и в адрес Сеула.

После взрыва на подземном ядерном объекте Трамп раскритиковал правительство Муна за «миролюбивую риторику».

Президент США и некоторые члены его кабинета грозят Пхеньяну мощным военным ответом, если он создаст прямую угрозу для Америки или ее союзников.

Трамп и министр финансов Стивен Мнучин угрожают полностью прекратить торговлю с любой страной, которая продолжит вести бизнес с Северной Кореей. Подобный шаг в первую очередь затронул бы соседа и главного союзника Северной Кореи – Китай. Более 90 процентов экспортных доходов КНДР приходятся на Китай.

Аналитики скептически оценивают возможность эмбарго и сомневаются, что Пекин согласится на шаг, который может повлечь за собой крах режима Ким Чен Ына, поскольку в Китае опасаются, что последующий хаос в Северной Корее может перекинуться и на его территорию.

«По ряду причин, включая опасения по поводу краха режима, ядерного оружия, человеческих страданий и неопределенности в отношении того, повлияет ли торговое эмбарго на поведение Северной Кореи, Китай и другие страны могут на этот раз не подхватить инициативу США», – считает основатель и исполнительный директор организации Asia Trade Center в Сингапуре Дебора Элмс.

«К худшим результатам обычно приводит полувынужденное эмбарго, что и является наиболее вероятным результатом сейчас», – считает Элмс.

До ядерного испытания, по уже после запуска северокорейской ракеты над Японией Трамп также дал понять, что готов разорвать Американо-корейское соглашение о свободной торговле (KORUS) в рамках своих попыток пересмотреть заключенные прошлыми администрациями торговые соглашения, которые он считает невыгодными для США.

Как заявляют в Белом доме, заявление по поводу KORUS может последовать во вторник.

«Учитывая реальные и растущие угрозы, связанные с ядерной и ракетной программами КНДР, сложно представить, чтобы президент Трамп мог выбрать более неудачное время для запугивания такого союзника, как Южная Корея, своим националистским и сугубо деловым подходом к торговле», – отмечает глава Perth USAsia Center Гордон Флейк.

«Временные рамки и общая направленность торговой стратегии администрации Трампа не только угрожают альянсу с Южной Кореей, но и подрывают доверие к США со стороны других союзников по всему региону», – считает Флейк, также состоящий в консультативном совете аналитического центра Korea Economic Institute of America.

Американские корпорации также не в восторге от идеи расторгнуть торговое соглашение с Южной Кореей.

«Наши компании говорят, что KORUS – и так хорошее соглашение», – отметила в интервью CNBC старший вице-президент азиатского департамента Торговой палаты США Тэми Оверби.