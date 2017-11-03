КНДР – главная тема азиатского турне Трампа

ВАШИНГТОН – В преддверии турне президента Дональда Трампа по странам Азии Белый дом сообщил, что Пхеньян займет главное место на повестке дня, а денуклеаризация Северной Кореи – единственный приемлемый исход.

Как предупредил в четверг советник по национальной безопасности генерал Г.Р. Макмастер, если этого не удастся достичь путем экономических санкций и дипломатического давления, «Соединенные Штаты ответят на северокорейскую агрессию с использованием всех имеющихся средств».

Недавние опросы NBC News/SurveyMonkey и Economist/YouGov показывают, что американцы считают КНДР самой непосредственной угрозой для США.

С 7 по 8 ноября Трамп планирует посетить Южную Корею, которая станет второй остановкой в рамках его турне по пяти странам.

Переговоры президента с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и другими лидерами будут сосредоточены на ядерной и ракетной программах КНДР.

Тем временем ВВС США сообщили, что в четверг в рамках учений над Корейским полуостровом из Южной Кореи и Японии были использованы два базирующихся на Гуаме стратегических бомбардировщика B-1B в сопровождении истребителей.

Северокорейское агентство ЦТАК в пятницу резко отреагировало на учения, назвав их «неожиданной отработкой ядерного удара».

«Реальность явственно демонстрирует, что бандитски настроенные американские империалисты… усугубляют ситуацию на Корейском полуострове и стремятся разжечь ядерную войну», – заявило агентство.

В заявлении ВВС сообщается, что учения были спланированы заранее, а самолеты впоследствии были возвращены на места постоянного базирования.

В последний раз США проводили подобную миссию 10 октября, когда президент Трамп встретился с представителями оборонного ведомства, чтобы обсудить, как реагировать на угрозы со стороны КНДР.

Перед визитом президента в Азии побывали члены его кабинета, которые подготовили почву для дискуссий на высшем уровне о мерах, которые следует принять в отношении Северной Кореи.

«Наша цель – не война, а полная, верифицируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова», заявил Джим Мэттис, министр обороны США, в ходе посещения демилитаризованной зоны на границе между Северной и Южной Кореей.

По обе стороны Тихого океана все сильнее хотят понять, что для этого можно предпринять.

«Думаю, мы придем к такой ситуации – я сравниваю это с карибским кризисом, –когда будет конечный период, когда нам нужно будет принять решение, политическое или военное, которое действительно изменит политическую картину на Корейском полуострове», – отметил Чжэ Ку, директор Американо-Корейского института.

А пока президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын занимаются беспрецедентными и весьма острыми взаимными словесными выпадами.

«Взаимные оскорбления обеих сторон снижают легитимность США и президента США. Меня беспокоит, что американский президент опускается до того же уровня оскорблений и угроз, которые исходили от Северной Кореи много лет», – Томас Кантримен, бывший и.о. заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Некоторые в Южной Корее, включая основную оппозиционную консервативную партию, выступают не только за то, чтобы вернуть американское тактическое ядерное оружие в страну, но и за то, чтобы США позволили Сеулу обзавестись собственным ядерным оружием.

«Если обе стороны выступят за новое развертывание тактического ядерного оружия, я уверен, что это не только продемонстрирует народам двух стран солидарность альянса, но и отобьет у Ким Чен Ына желание устраивать новые провокации», – сказал Хон Чжун Пхё, председатель партии «Свободная Корея».

Чжэ Ку, директор Американо-Корейского института, отметил, что подобные настроения получают все большее распространение.

«Чувствуется тревога, чувствуются страхи, чувствуется, что корейцы столкнулись с чем-то новым, – указал он. – Поэтому в результате они ухватились за идею, что тактическое ядерное оружие может принести им некую безопасность, но они не продумали все эти неприятные проблемы, которыми это будет сопровождаться».

Из Южной Кореи Трамп отправится в Пекин, где будет обсуждать усиление напряженности на Корейском полуострове с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай остался единственным крупным союзником Северной Кореи и чувствует разочарование в своем маленьком соседе, поведение которого становится все более провокационным.

Ожидается, что Трамп потребует, чтобы Китай усилил давление на Ким Чен Ына.