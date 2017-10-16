Противостояние между США и Северной Кореей постепенно усиливается

СЕУЛ – По мере усиления напряженности в ядерном противостоянии между Северной Кореей и США риск военного конфликта увеличивается, а надежды на мирное урегулирование остаются туманными.

В воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломаты будут продолжать попытки убедить правительство Ким Чен Ына отказаться от его программ создания ядерного оружия и баллистических ракет дальнего радиуса действия, «пока не будет сброшена первая бомба».

Но президент Дональд Трамп пессимистично оценивает перспективы поиска дипломатического решения. Он заявил, что попытки Тиллерсона являются «пустой тратой времени», отметив, что нельзя быть уверенными в выполнении северокорейским лидером Ким Чен Ыном любых дипломатических соглашений, учитывая неоднократные нарушения руководством в Пхеньяне соглашений о денуклеаризации в прошлом.

«Возможно, я воспользуюсь немного другим подходом, пойду не таким путем, как другие. Я думаю, что я настроен решительнее и жестче в этом вопросе, чем другие», – сказал Трамп на прошлой неделе.

Систематическая подготовка

Жесткое требование администрации Трампа о том, чтобы Северная Корея в одностороннем порядке прекратила разработку ядерной межконтинентальной баллистической ракеты, которая могла бы долететь до материковой части США, может быть стратегией на переговорах, но критики опасаются, что оно также может заложить основу для применения военной силы.

«Эта администрация, не только Трамп, систематически готовится к некоему моменту, в не очень отдаленном будущем, фактически, в следующем году, насколько я могу интерпретировать их действия в контексте, когда дипломатические усилия провалятся», – говорит профессор международных отношений в Университете Ёнсе в Сеуле Джон Делури.

Недавний опрос показал, что все больше республиканских сторонников президента Дональда Трампа поддерживают идею превентивного удара для выведения из строя объектов ядерной и ракетной программ Северной Кореи, хотя большинство американцев по-прежнему выступают против применения силы.

Хотя нанесение такого удара для предотвращения неминуемой атаки Северной Кореи на США было бы оправданным применением силы, это может быть трудно доказать.

Но любые варианты действий, предполагающие нанесение первого удара, включая возможные кибератаки с целью саботажа северокорейских ядерных испытаний или операцию по обезглавливанию руководства в Пхеньяне и ликвидации Ким Чен Ына, сопряжены с риском ответных мер КНДР против Южной Кореи и дислоцированных там 28 тысяч американских военных – они могут ввергнуть весь регион в ядерную войну.

«В нравственном, дипломатическом, стратегическом, политическом плане это будет огромная катастрофа не только для корейского народа и региона, но также и для США», – говорит эксперт по Северной Корее Дэвид Строб из Института Седжон.

Балансирование на грани войны

Тем не менее, ни одна из сторон не принимает мер для снижения напряженности и продолжает играть в балансирование на грани войны, которое может оказаться смертельной.

США и Южная Корея приступили к недельным совместным военным учениям в водах у Корейского полуострова, в которых участвуют около 40 военных кораблей из обеих стран, включая американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и американскую подводную лодку «Мичиган».

Южнокорейские СМИ сообщают, что в совместных учениях принимает участие американский спецназ, отрабатывающий операции по «обезглавливанию».

США также направили стратегический бомбардировщик B-1B Lancer и стелс-истребитель F-22 Raptor для участия в сеульском авиашоу на этой неделе.

Кроме того, американские военные в Корее на следующей неделе начнут учения по эвакуации некомбатантов для военнослужащих и их семей на случай атаки со стороны Северной Кореи или другой катастрофы.

Ожидается, что в свою очередь Северная Корея в ближайшее время проведет испытание очередной ракеты дальнего радиуса действия. Официальное информагентство Северной Кореи ЦТАК в пятницу дало понять, что ракетное испытание может быть нацелено на воды вблизи американской территории Гуам.

В августе Трамп пообещал, что США ответят «огнем и яростью» на ранее высказанную угрозу Северной Кореи нанести удар по Гуаму.

Пхеньян заявил, что враждебные намерения администрации Трампа и наращивание военного потенциала являются дополнительными аргументами в пользу ядерного сдерживания.