Трамп обсудил с силовиками «варианты ответа» на северокорейскую агрессию

ВАШИНГТОН – Пока президент США Дональд Трамп размышлял о возможных военных ударах против Северной Кореи, его военные вместе с коллегами из Южной Кореи и Японии устроили совместную демонстрацию силы против Пхеньяна, включавшую запуски ракет как у восточного, так и западного побережий Корейского полуострова.

На совещании с членами его команды по национальной безопасности Трамп обсуждал «ряд вариантов ответа на любую форму северокорейской агрессии или, если это будет необходимо, предотвращения ситуации, когда Северная Корея будет угрожать США и их союзникам ядерным оружием», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

«Я полагаю, речь идет об упреждении неминуемой ядерной атаки со стороны Северной Кореи», – заявил эксперт по региональной безопасности Дэниел Пинкстон из Университета Троя в Сеуле.

Белый дом сообщил, что на совещании президент заслушал сообщения министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.

Совещание совпало по времени с двумя учебными стрельбами над Японским и Желтым морем, которые провели стратегические бомбардировщики и истребители союзников.

Пентагон сообщил, что стрельбы были первыми ночными совместными учениями американской, южнокорейской и японской авиации.

В ходе этих учений два бомбардировщика B-1B Lancer имитировали запуск ракеты «воздух-земля» над Японским морем в сопровождении двух южнокорейских истребителей F-15K, а затем пролетели над южной частью Корейского полуострова.

«Безопасные и эффективные полеты и ночные учения вместе с нашими союзниками являются важным инструментом, которым пользуются США, Япония и Республика Корея, и который позволяет отточить тактическое мастерство летчиков каждой страны, – заявил майор ВВС США Патрик Эплгейт. – Это четкая демонстрация нашей способности проводить слаженные операции со всеми нашими союзниками в любое время в любом месте».

Бомбардировщики ВВС США и южнокорейские истребители затем провели вторые стрельбы над Желтым морем, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Такие вылеты бомбардировщиков B-1 отражают потребность Южной Кореи в более обширных гарантиях по сдерживанию, – заявил Пинкстон "Голосу Америки". – Южная Корея просит проводить более частые ротации систем стратегических вооружений в районе Кореи, и такие учения способствуют выполнению этой просьбы».

Пинкстон обращает внимание на сопровождение бомбардировщиков истребителями F-15, «поскольку совместные операции требуют согласия Южной Кореи, так что речь не идет об односторонних действиях США».

Тем временем атомная подводная лодка ВМС США «Тусон» прибыла на базу Чинхэ в Южной Корее. Об этом сообщило Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

«Корейско-американские отношения имеют очень большое значение, и наш визит в Чинхэ дает нам возможность укрепить замечательные отношения между США и Республикой Корея», – заявил командир подводной лодки Чад Хардт, согласно пресс-релизу Тихоокеанского командования.

В понедельник Трамп написал в Твиттере, что политика США в отношении Северной Кореи, которую Вашингтон проводил четверть века, оказалась безуспешной.

За два дня до этого президент написал в той же социальной сети, что Пхеньян нарушал соглашения, «когда на них еще не высохли чернила, выставляя американских переговорщиков дураками».

«К сожалению, лишь одна вещь сработает!» – написал он, не уточнив, о чем идет речь.