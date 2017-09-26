Мэттис: США стремятся разрешить кризис с Северной Кореей дипломатическим путем

Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник подчеркнул, что США стремятся к мирному разрешению ситуации с КНДР, несмотря на заявление Пхеньяна о том, что недавний твит президента Дональда Трампа равносилен объявлению войны.

Мэттис, приехавший в Нью-Дели на переговоры с индийскими властями об укреплении отношений между двумя странами, заявил, что, хотя военное присутствие США на Корейском полуострове необходимо для сдерживания Северной Кореи, Вашингтон поддерживает дипломатические усилия для мирного разрешения конфликта.

«Это наша цель – урегулировать ситуацию дипломатическим путем, и я полагаю, что президент Трамп вполне четко дал это понять», – сказал Мэттис после встречи с министром обороны Индии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также подчеркнул, что США будут «продолжать дипломатические усилия и надеяться, что проблему удастся решить таким образом».

В понедельник президент Трамп написал в «Твиттере», что режим северокорейского лидера Ким Чен Ына «долго не продержится», если исполнит свои недавние угрозы.

Северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил: «Учитывая тот факт, что это исходит от человека, занимающего пост президента США, это, очевидно, является объявлением войны».