Трамп и Мун Чжэ Ин согласились «максимизировать» давление на КНДР

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп и его коллега в Сеуле пришли к соглашению о снятии ограничений на характеристики боевых частей южнокорейских ракет и договорились добиваться еще более жестких санкций против Северной Кореи по линии ООН.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также обратился к ООН с просьбой рассмотреть вопрос о блокировке поставок нефти в КНДР, сообщили журналистам представители правительства в Сеуле.

Представители Белого дома не упоминали о нефтяных санкциях против Пхеньяна, но отметили, что Трамп и Мун Чжэ Ин в общем согласились по всем основным пунктам своего 40-минутного телефонного разговора.

Диалог состоялся через день после того, как Северная Корея провела подземный взрыв ядерной боеголовки, чем вызвала бурю протеста во всем мире. Пхеньян утверждает, что испытал водородную бомбу.

«Оба лидера подчеркнули серьезную угрозу, которую несет всему миру очередная провокация Северной Кореи», – говорится в заявлении Белого дома.

«Два лидера согласились максимизировать давление на Северную Корею с использованием всех средств, имеющихся в их распоряжении, – отмечается далее в документе, – и они также взяли обязательства укреплять совместный военный потенциал».

На этой неделе США распространят в ООН проект новой резолюции по Северной Корее, сообщила американский посол Никки Хейли на внеочередном заседании Совета Безопасности в понедельник. Американские дипломаты надеются, что резолюция будет вынесена на голосование в течение недели.

Кроме обстоятельных переговоров с Трампом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник также провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Москва сообщила, что президент России обратил внимание на то, что урегулировать возникшую кризисную ситуацию на Корейском полуострове можно лишь с помощью дипломатии и переговоров.

Соединенные Штаты в лице президента Трампа и министра обороны Джеймса Мэттиса предупредили Северную Корею, что ей следует ожидать массированного сокрушительного военного ответа, если она будет напрямую угрожать США, их союзникам в Азии или американским территориям.

Президент Мун Чжэ Ин пришел к власти в Сеуле в надежде на улучшение отношений с Пхеньяном.

В воскресенье президент Трамп подверг его критике за «разговоры об умиротворении» Северной Кореи, но в понедельник официальные лица в Сеуле и Вашингтоне всячески старались продемонстрировать единство подходов двух стран к Северной Корее.

«Президент Трамп дал принципиальное согласие на инициативу Южной Кореи о снятии ограничений на мощность боевых частей их ракет», – сообщил Белый дом, отметив, что Трамп «также дал концептуальное согласие на закупку Южной Кореей у США оружия и военной техники на миллиарды долларов».

Трамп также пообещал прекратить торговлю со всеми странами, поддерживающими деловые отношения с Северной Кореей. Сообщается, что министр финансов Стивен Мнучин прорабатывает детали такого плана, который в первую очередь будет нацелен на соседа и главного торгового партнера Пхеньяна – Китай. Северная Корея получает от Китая более 90 процентов доходов от своего экспорта.

Поскольку объем торговли между США и Китаем превышает 600 миллиардов долларов в год, что намного превосходит масштабы торговых отношений между Пхеньяном и Пекином, аналитики сомневаются в жизнеспособности предложенного Трампом эмбарго. Они также сомневаются, что Пекин согласится с мерами, которые могут вызвать крах режима Ким Чен Ына.