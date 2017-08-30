Мэттис: США не отказываются от дипломатического решения северокорейской проблемы

Министр обороны США Джим Мэттис подчеркнул, что США «ни в коей мере не отказываются от дипломатических методов» в отношении северокорейского кризиса, хотя президент Дональд Трамп ранее в среду заявил, что «разговоры – это не решение».

Мэттис выступил с этим заявлением, отвечая на вопрос о твите Трампа, посвященном очередному испытанию баллистической ракеты в КНДР.

«США вели разговоры с Северной Кореей и платили ей вымогаемые деньги в течение 25 лет. Разговоры – это не решение!» – написал Трамп в «Твиттере».

Мэттис в среду принял в Пентагоне южнокорейского коллегу, чтобы обсудить с ним, как реагировать на очередные провокации Северной Кореи.

«Мы продолжаем сотрудничать, и наш с министром долг – обеспечивать защиту наших стран, наших граждан и наших интересов… и искать области для сотрудничества», – сказал Мэттис.

Северная Корея признала, что во вторник запустила баллистическую ракету над территорией Японией, заявив, что это было сделано в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

Тем временем в Женеве постпред США по разоружению Роберт Вуд призвал к «скоординированным действиям» в ответ на «растущую угрозу» со стороны КНДР, назвав ее главным «вызовом международной безопасности».

«Мы должны реагировать на серьезные угрозы в адрес США и наших союзников, – сказал он. – Мы хотим четко дать понять Северной Корее, что у США есть неоспоримые возможности и несгибаемая воля, чтобы защищать себя и своих союзников».

В среду северокорейское информагентство ЦТАК процитировало заявление лидера страны Ким Чен Ына, который сравнил учебный запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 с «настоящей войной» и назвал его первым шагом к операциям в Тихом океане и «многозначительной прелюдией к сдерживанию Гуама».

В последние дни на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи риторика между КНДР и США обострилась.

Тем временем ВМС США сообщили, что в среду им удалось успешно сбить БРСД у берегов Гавайев в рамках проверки оборонных систем.

Директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривс заявил: «Мы продолжим разрабатывать технологии противоракетной обороны, чтобы опережать угрозу по мере ее развития».

