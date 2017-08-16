США готовы к диалогу с Северной Кореей «в подходящий момент»

ВАШИНГТОН – Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Северной Кореей.

Тем временем Ким Чен Ын отложил принятие решения о запуске ракет в направлении американской территории Гуам в Тихом океане.

«Мы по-прежнему заинтересованы в поиске возможностей начать диалог, но это зависит от него (Ким Чен Ына)», – сказал Тиллерсон.

Хотя дипломатия заслуживает того, чтобы ей дали шанс, Вашингтон заявляет, что Пхеньян должен прекратить запуски баллистических ракет и ядерные испытания до начала переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы хотели бы провести переговоры с Ким Чен Ыном, когда наступит подходящий момент, – заявила во вторник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. – Когда они покажут, что серьезно относятся к усилиям по денуклеаризации».

«Пока мы этого не увидели», – добавила Нойерт, напомнив о нескольких ядерных испытаниях, проведенных в КНДР в прошлом году и двух испытаниях межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в июле.

По мнению аналитиков, запуски МБР 4 июля и 28 июля показали, что Северная Корея может нанести удар по Аляске и континентальной территории США.

Официальное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило во вторник, что Ким Чен Ын заслушал доклад военных о планах запуска ракеты по окрестностям Гуама, где находится несколько американских военных объектов. В сообщении говорится, что северокорейский лидер понаблюдает «за поведением глупых янки» еще некоторое время, прежде чем примет окончательное решение о запуске ракет.

Эксперты говорят, что кризис на Корейском полуострове можно урегулировать лишь дипломатическим путем, чтобы избежать новой войны в регионе. Они считают, что Китай должен стать участником урегулирования, чтобы оказывать эффективное экономическое давление.

«Причина простая – это деньги. Китай контролирует 90-95 процентов корейской экономики. У них есть сухопутная граница с Северной Кореей. Они могут контролировать океан и море вокруг нее, если захотят. Китай может мгновенно изолировать Северную Корею», – заявил бывший командующий силами НАТО Джеймс Ставридис в интервью Сербской службе «Голоса Америки».

«Китай должен сделать выбор. Надеюсь, они встанут на сторону остального мира и США и примут участие в выработке дипломатического решения», – добавил адмирал Ставридис.

В понедельник Китай усилил экономическое давление на Северную Корею в соответствии с новыми санкциями ООН, прекратив импорт угля, железной руды и морепродуктов из Северной Кореи.