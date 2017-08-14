За 20 лет более 10 тысяч граждан КНДР получили американские визы

ВАШИНГТОН – За последние двадцать лет США выдали более 10 тысяч виз гражданам Северной Кореи, в том числе 18 – с марта по июнь этого года. Об этом свидетельствует анализ визовой информации, проведенный «Голосом Америки».

Аналитики говорят, что, учитывая столь большое число выданных виз, США стали более уязвимыми для так называемых «спящих» северокорейских агентов – по аналогии с шпионами из бывшего Советского Союза, которые поселялись в США, выполняя долгосрочные миссии под глубоким прикрытием.

Такие шпионы назывались агентами-нелегалами, поскольку они не обладали официальным дипломатическим прикрытием. «Спящие» агенты жили в соответствии с разработанной для них ложной легендой и часто поступали на работу в гражданском секторе. Им поручали сближаться с людьми из правительственных, деловых, академических и других кругов, чтобы выяснять информацию по самым разным темам – от экономики до обороны, которую они затем передавали своей разведке.

Северокорейцам, выезжающим за рубеж, также поручают собирать разведданные, говорит Ким Бён Ки – профессор политологии и международных отношений в сеульском Университете Корё.

«Поездка в США служит достижению очень важной цели понимания общества. Они пытаются выяснить, что американцы думают о Северной Корее, как они себя ведут, их вкусы, социально-политические взгляды, – поясняет он. – Я полагаю, что это важная операция по сбору разведданных, как это было во времена Советского Союза».

Путешественники из высших эшелонов

Исполнительный директор Комитета по правам человека в Северной Корее Грег Скарлату в беседе с «Голосом Америки» предположил, что выезжающие за рубеж или проживающие в других странах граждане КНДР, вероятно, принадлежат к высшим эшелонам северокорейского общества.Например, северокорейский лидер Ким Чен Ын учился в Швейцарии, пока его дед и отец стояли во главе однопартийного государства.

«Они стараются держаться в тени, влиться в окружающее общество, – говорит Скарлату. – В случае студентов, возможно, их сверстники даже не знают, что они из Северной Кореи».

Как выяснил «Голос Америки», в прошлом году США выдали 100 виз гражданам Северной Кореи. Чуть больше половины, 52, были визами категории В1/В2 для бизнеса и туризма. Остальные визы были выданы дипломатам.

С марта по июнь этого года 18 граждан КНДР получили американские визы. В семи случаях это были визы для бизнеса и туризма.

Бюро по консульским вопросам Государственного департамента начало публиковать ежемесячную статистику выдачи виз лишь в апреле этого года.

«Голос Америки» изучил ежегодные данные Бюро по консульским вопросам о выдаче неиммиграционных виз за 1997-2016 годы, а также ежемесячные данные за этот год. Данные об иммиграционных визах не исследовались, поскольку бюро не публикует визовые данные, основанные на гражданстве. Северокорейцы, которые отказались от своего гражданства, например, перебежчики, также не попали в этот анализ.

Виза для бизнеса и туризма

В 1997-2001 году, второй половине президентства Билла Клинтона, более 1200 граждан Северной Кореи ежегодно получали американские визы для бизнеса или туризма. Еще несколько десятков человек получали студенческие или дипломатические визы. Девять человек получили рабочие визы.

Информации о том, куда в США ездили жители Северной Кореи, приехавшие по визам для бизнеса и туризма, нет. Госдепартамент не отслеживает конкретные цели въезда в страну, сообщил «Голосу Америки» представитель Госдепартамента.

«Систематического сбора такой информации не ведется, – сказал чиновник. – Да это и невозможно, потому что мы часто выдаем многоразовые визы».

Многоразовая виза позволяет въезжать в США несколько раз в указанный в ней период.

Представитель Госдепартамента сообщил, что все заявители на визу подвергаются «проверкам в соответствии с очень строгими стандартами». По его словам, США выдают визы всем, чьи заявления отвечают предъявляемым требованиям, если установлено, что заявители не представляют угрозу безопасности. Поскольку США не поддерживают официальных дипломатических отношений с Северной Кореей, все заявления на визу от граждан КНДР рассматриваются за пределами этой страны.

Не считая дипломатических виз для сотрудников, работающих в учреждениях ООН в Нью-Йорке, граждане Северной Кореи приезжали в США по самым разным визам. В 1997-2016 годах граждане КНДР получили 281 студенческую визу F-1 и 15 рабочих виз H-1B, позволяющих американским работодателям нанимать иностранных специалистов.

Жители Северной Кореи принимали участие в программах образовательных и культурных обменов в США по самым разным темам – от медицины до сельского хозяйства, – заявила «Голосу Америки» исполнительный директор Национального комитета по Северной Корее Кейт Льюз.

Среди других получателей виз – спортсмены, деятели искусств, стажеры, моряки судов, ходящих под флагами других стран, сотрудники международных компаний, транзитные путешественники, а также женихи или невесты американских граждан. (Cо списком категорий американских виз можно ознакомиться здесь.)

Усиление напряженности между США и Северной Кореей

После прихода к власти президента Дональда Трампа напряженность в отношениях между США и Северной Кореей усилилась. С начала года Северная Корея запустила 18 ракет, а Госдепартамент запретил большинству американцев ездить в КНДР после смерти Отто Уормбира.

Студент американского университета, Уормбир находился в северокорейской тюрьме полтора года и был возвращен в США в состоянии комы, после чего скончался 19 июня 2017 года.

Но отношения между двумя странами не всегда были столь же напряженными, как сегодня. Даже сейчас происходят регулярные контакты между спецпосланником США по Северной Корее Джозефом Юном и высокопоставленным северокорейским дипломатом Пак Сун Иром, работающим в представительстве КНДР при ООН. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей США и другие источники, знакомые с процессом. Источники информагентства выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать конфиденциальные встречи.

Правление президента Клинтона (1993-2001 годы) знаменовало относительно дружелюбный период в отношениях между США и Северной Кореей. Тогда попытки двух государств улучшить отношения были наиболее интенсивными, считает руководитель американской делегации на переговорах во время северокорейского ядерного кризиса в 1990-х Роберт Галуччи.

Галуччи возглавлял посреднические усилия по заключению Рамочного соглашения с Северной Кореей в 1994 году, направленного на замораживание ядерной программы Пхеньяна.

«Я склонен думать, что тогда нам удалось больше всего улучшить отношения, потому что мы считали, что нам удалось принять успешные меры в отношении угрозы, исходящей от программы создания северокорейского ядерного оружия в 1990-х», – сказал Галуччи.

Во время президента Клинтона в Северной Корее свирепствовал сильный голод. Страна также столкнулась с санкциями, введенными против Пхеньяна в связи с попытками режима обойти Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому КНДР присоединилась в 1985 году и из которого вышла в 2003 году.

Отношения пошли на спад при президенте Джордже Буше-младшем, который отнес Пхеньян к «оси зла», поскольку придерживался других взглядов о ценности контактов с Северной Кореей, отмечает Галуччи.

Администрация Буша наряду с Китаем, Японией, Россией и двумя Кореями приняла участие в шестисторонних переговорах, направленных на прекращение работы Пхеньяна в ядерной сфере. Шестой, последний раунд этих переговоров состоялся в 2008 году, когда Северная Корея отказалась демонтировать свою ядерную программу.

Все попытки вернуть Пхеньян за стол переговоров с тех пор заходили в тупик.