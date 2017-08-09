Эксперты предупреждают о последствиях удара США по КНДР

СЕУЛ – По мнению аналитиков, ограниченный превентивный удар США по ракетной площадке или ядерному объекту в КНДР в лучшем случае побудит лидера страны Ким Чен Ына предпочесть диалог войне, в которой он не сможет победить. При этом такой удар не приведет к серьезному снижению потенциала Пхеньяна.

«Если он проявит терпение и попытается найти выход с помощью переговоров с США, используя Китай и Россию, он может остаться в живых», – говорит эксперт сеульского аналитического центра «Сеть по защите Кореи» Син Ин Гюн.

Однако оправдание военных действий необходимостью ликвидации северокорейской ядерной угрозы натыкается на то, что нельзя ожидать, что Пхеньян будет проявлять сдержанность.

«Есть какое-то несоответствие между заявлениями о том, что Ким Чен Ын сошел сошел с ума и может начать атаку, и о том, что он будет вести себя достаточно рационально, чтобы не ответить на атаку со стороны США», – говорит Брюс Клингнер, специалист по северо-восточной Азии в вашингтонском Фонде «Наследие» (Heritage Foundation) и бывший аналитик разведки ЦРУ.

Опасность военного конфликта между США и Северной Кореей вновь усилилась, после того как Корейская народная армия в среду заявила, что «внимательно изучает» планы нанесения ракетного удара по американской территории Гуам в Тихом океане.

За несколько часов до этого Президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы Северной Кореи «будут встречены огнем и яростью, которых мир еще не видел».

Однако республиканский сенатор Джон Маккейн предостерег президента от выступлений с завышенными угрозами, «потому что нужно быть уверенным, что вы сможете сделать то, о чем говорите».

Как сообщают многие СМИ, американская разведка полагает, что Северной Корее удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку. Если это так, то Пхеньян стал еще на шаг ближе к возможности нанести ядерный удар по континентальной территории США.

Военные стратеги говорят, что ограниченный удар, вероятно, спровоцируюет Пхеньян на артиллерийские удары и, возможно, химическую атаку против Южной Кореи, что может привести к серьезному конфликту вдоль крайне милитаризованной границы между двумя Кореями и вовлечь в боевые действия более 28 тысяч американских солдат на Юге.

В первый час конфликта Северная Корея может выпустить 300 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут достичь территории, где проживает половина населения Южной Кореи, включая 10 миллионов жителей Сеула.

Более масштабная атака с целью поражения всех ракетных и ядерных объектов в Северной Корее, должна учитывать возможную необходимость полномасштабного вторжения в страну.

«Чтобы гарантированно уничтожить весь ядерный и ракетный потенциал Северной Кореи, нужно покончить с северокорейским режимом», – говорит Брюс Клингнер.

По мнению военных стратегов, в конце концов, США победят в войне с Северной Кореей, но это приведет к опустошению региона и, возможно, будет стоить жизни миллионам людей.

Также существует реальная возможность, что китайский лидер Си Цзиньпин прикажет своим военным сражаться на стороне своего союзника, Пхеньяна, чтобы не допустить контроля США над Северной Кореей.

«Любой крупный конфликт приведет к китайскому вмешательству на Севере, и тогда нам нужно быть очень осторожными, чтобы не вступить в большую войну с Китаем», – говорит старший аналитик по вопросам обороны исследовательской корпорации RAND Брюс Беннет.