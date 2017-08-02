ВАШИНГТОН – Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон объявил о желании «вступить в диалог» с Северной Кореей, отметив, что США «не являются врагом» КНДР, несмотря на ее испытания баллистических ракет.

Тем временем в Белом доме отмечают, что президент рассматривает любые варианты действий, чтобы заставить Пхеньян отказаться от программ разработки баллистических ракет и ядерного оружия.

«Мы не стремимся к смене режима, мы не стремимся к коллапсу режима, мы не стремимся к ускоренному воссоединению полуострова, мы не ищем предлога, чтобы направить наших военных к северу от 38-й параллели», – сказал Тиллерсон, беседуя с журналистами в Госдепартаменте.

По словам Тиллерсона, Северная Корея представляет «неприемлемую угрозу» для США. Несмотря на это, он заметил: «Мы надеемся, что на каком-то этапе они начнут это понимать, и мы хотели бы… вступить с ними в диалог».

Однако у некоторых законодателей заканчивается терпение.

Республиканский сенатор Линди Грэм, член комитета по вооруженным силам, заявил журналистам во вторник, что «война с Северной Кореей принесет разрушительные последствия для региона, но, возможно, это единственный способ остановить их ракетную программу».

Ранее в тот же день, выступая в программе «Сегодня» на телеканале NBC, Грэм заявил, что президент Дональд Трамп сказал ему: «С Северной Кореей будет война из-за ее ракетной программы, если они будут и дальше пытаться ударить по Америке с помощью межконтинентальной баллистической ракеты».

«Если тысячи людей умрут, они умрут там», – заявил Трамп, по словам Грэма.

Комментируя высказывания Грэма, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сначала повторила заявление, с которым администрация выступала уже не раз: «Рассматриваются все варианты».

Когда ее спросили, является ли одним из этих вариантов «уничтожение страны, как говорит Линдси Грэм», она ответила: «Это не то, о чем я говорю».

Сандерс сказала, что президент «очень открыто говорит о необходимости остановить Северную Корею».