Спецпредставитель США по КНДР отправляется в регион

Американский дипломат, ответственный за отношения с Северной Кореей, примет участие в неформальной конференции, которая пройдет на следующей неделе в Сингапуре, сообщили в среду в Госдепартаменте.

Однако представителей Северной Кореи, которые ранее участвовали в подобных конференциях, в этом году не будет.

О поездке посла Джозефа Юна было объявлено после того, как во вторник Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной, как утверждает Пхеньян, нести большую ядерную боеголовку.

Некоторые эксперты допускают, что ракета может долететь до Аляски.

Первый запуск северокорейской МБР стал поводом для созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН и призывов США к глобальным действиям.

Юн, который является специальным представителем Госдепартамента по вопросам политики в отношении Северной Кореи, будет находиться в Сингапуре с 11 по 13 июля, где примет участие в «Диалоге по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии», после чего отправится в Мьянму.

Представительство Северной Кореи при ООН сообщило, что Пхеньян не отправляет делегацию для участия в этом форуме.

Юн вел переговоры с Пхеньяном об освобождении американского студента Отто Уормбира, который был приговорен к 15 годам каторги за попытку украсть пропагандистский плакат.

Уормбир был возвращен в США в состоянии комы 13 июня и 19 июня скончался. Во время визита, посвященного его освобождению, Юн также встретился с тремя другими американцами, которые находятся в заключении в КНДР.